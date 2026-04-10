El fraude en México ya no representa un obstáculo para el crecimiento de los pagos digitales, debido a que sus niveles se mantienen en línea con estándares globales y a los avances en sistemas de prevención, afirmó Fernando López, vicepresidente de ventas regionales de Kushki. En entrevista, el directivo señaló que, pese a la percepción de riesgo, el país no presenta un problema estructural de fraude que limite la expansión de los medios electrónicos de pago. “México en índices de fraude en el mundo de tarjetas de crédito y procesamiento es bastante bajo y está alineado a los índices normales globales. No es algo que esté impidiendo el crecimiento”, sostuvo. López destacó que actualmente existe una coordinación sin precedentes entre el gobierno federal, el Banco de México y el sistema financiero para impulsar la bancarización a través de los pagos digitales. Explicó que esta estrategia busca tanto reducir el uso de efectivo como ampliar el acceso a herramientas financieras en zonas donde la banca tradicional tiene poca presencia. “Es la primera vez que veo una alineación completa entre las iniciativas del gobierno federal, el banco central y el sistema financiero mexicano, todos con el mismo objetivo: la bancarización”, dijo. Añadió que esta transformación también se apoya en la reducción de costos para los comercios, mediante menores comisiones y eficiencias operativas impulsadas por fintech. El directivo explicó que el fraude es un fenómeno que seguirá existiendo, pero que hoy la industria cuenta con herramientas avanzadas para mitigarlo, como inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real. “El fraude va a seguir existiendo, pero toda la industria lo estamos protegiendo. Hoy hay esquemas de seguridad que le dan tranquilidad al consumidor”, afirmó. Detalló que cada transacción es analizada en segundos por múltiples sistemas que detectan comportamientos inusuales, lo que permite prevenir operaciones fraudulentas antes de que se concreten. En este contexto, señaló que empresas como Kushki realizan inversiones por “decenas de millones de dólares” para fortalecer sus sistemas de prevención de fraude. “El comercio difícilmente tiene la capacidad o la infraestructura para protegerse a sí mismo. Por eso confía en empresas como las nuestras”, explicó. Estas soluciones incluyen monitoreo constante, geolocalización y análisis de patrones de consumo, lo que permite anticipar riesgos sin afectar la experiencia del usuario. Más allá del fraude, López advirtió que el principal riesgo para las pequeñas y medianas empresas es no adoptar pagos electrónicos. Señaló que millones de personas ya cuentan con medios de pago digitales, por lo que los comercios que no los acepten perderán oportunidades de venta. “Si el comercio no adopta plataformas para aceptar pagos electrónicos, claramente va a perder ventas”, alertó. Además, subrayó que el uso de efectivo implica altos costos y riesgos, desde su resguardo hasta su traslado al sistema financiero. “El costo de manejar efectivo es altísimo. Todo eso no existiría si el modelo fuera completamente digital”, afirmó. Finalmente, el directivo destacó que México atraviesa un momento clave en la adopción de pagos digitales, impulsado por la colaboración entre autoridades e industria. “Es un momento de transformación digital completo en México. No estamos viendo beneficios propios, sino beneficios de país”, concluyó.