Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 20 de noviembre.

Estas son las efemérides del 20 de noviembre

1889: En Marshfield, EE.UU., nace Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense, que demostrará la expansión del universo midiendo el desplazamiento al rojo de galaxias distantes. Se le considerará padre de la cosmología observacional aunque su influencia en astronomía y astrofísica abarcará muchos otros campos. (Hace 136 años)

1975: Tras varios días de agonía, muere el general y dictador Francisco Franco en Madrid (España), uno de los cabecillas del golpe de Estado militar de 1936 contra el gobierno de la República que desembocó en la Guerra Civil Española. (Hace 50 años)

1936: En Alicante (España), los republicanos fusilan a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. (Hace 89 años)

1936: En la Guerra Civil Española, Durruti, anarquista revolucionario, fallece por las heridas recibidas en Moncloa (Madrid, España). (Hace 89 años)

1764: En la ciudad de Moscú (Rusia) fallece el matemático prusiano Christian Goldbach, conocido por la Conjetura que lleva su nombre, que aparece escrita en una carta dirigida al matemático suizo y buen amigo, Leonhard Euler fechada en 1742, en la que sostiene que todos los números pares mayores que 2 pueden ser representados como la suma de dos números primos. A día de hoy, nadie ha refutado ni demostrado aún la veracidad de la misma. (Hace 261 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante de 1889 es el nacimiento de Edwin Powell Hubble, un astrónomo estadounidense que demostró la expansión del universo a través del desplazamiento al rojo de galaxias distantes, lo que lo convierte en el padre de la cosmología observacional y un influyente figura en astronomía y astrofísica.