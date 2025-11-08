El Programa de Becas Bienestar del Gobierno de México entregará la Beca Rita Cetina en diciembre, correspondiente al periodo bimestral de noviembre-diciembre. De esta forma, los próximos pagos de la beca que serán depositados en el Banco del Bienestar, se convertirán en el último depósito del 2025 para este beneficio.

La Becar Rita Cetina entrega un monto bimestral de 1.700 pesos por familia más 700 pesos por cada hijo estudiante de secundaria. Si recibes esta beca, toma nota y prepárate para recibir tu dinero en menos de un mes.

¿Cuándo se entrega la Beca Rita Cetina de diciembre?

Siguiendo con el calendario de pagos del 2025, la Becar Rita Cetina se entregaría desde el lunes 1 de diciembre al viernes 12 de diciembre. El llamado y la entrega de la beca será por orden alfabético según el apellido del padre o tutor de los beneficiados.

El pago de la Beca Rita Cetina se hará por medio del Banco del Bienestar y se podrá retirar el efecto por cajeros automáticos con la Tarjeta del Bienestar o bien, hacer uso de ella en los locales y tiendas que la acepten.

La entrega del pago de la Beca Rita Cetina tendrá un periodo de 10 días hábiles en diciembre, pero, una vez depositado el dinero, cada becario podrá elegir si la usa en ese momento o lo hace más tarde o la deja como modo ahorro.

¿Cómo sé si ya me depositaron según el calendario de pagos?

Para saber si el Gobierno de México ya te hizo el depósito, no es necesario que vayas hasta una sucursal del Banco del Bienestar o un cajero automático.

Desde la aplicación en tu celular del Banco del Bienestar, podrás consultar el saldo, de esta forma, sabrás así si tu dinero ya fue depositado o si aún debes esperar.