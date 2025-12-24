El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo más esperado de la semana: el que regirá para el 24 y 25 de diciembre.

Las vísperas y el día en que se celebra la Navidad estarán afectadas por lluvias torrenciales, según confirmó el SMN para distintos estados de México. Ante la serie de inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar durante estas jornadas, la entidad se encargó de difundir una serie de advertencias.

¿Cuáles son las regiones afectadas por lluvias el 24 de diciembre?

Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, se combinará con una vaguada en altura extendida sobre el suroeste del golfo de México, y, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, se originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 24 de diciembre. (Foto: Archivo).

Al mismo tiempo, el pronóstico del tiempo para toda el 24 de diciembre vaticina lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Este fenómeno generará las condiciones propicias para que se desaten lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del país.

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados afectarán con fuertes precipitaciones a los siguientes estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Veracruz (Papaloapan)

Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Michoacán

¿Cómo estará el estado del tiempo el 25 de diciembre?

Para Navidad, un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en altura en el suroeste del golfo de México, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.