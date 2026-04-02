El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este jueves 2 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el primer día del fin de semana XL por Semana Santa. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en gran parte del país, con mayor intensidad en las regiones Andina, sur de la Pacífica y sur de la Amazonía. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Para este jueves, la institución prevé los mayores acumulados de lluvia en los departamentos de: Las mismas condiciones, aunque con menor intensidad, se esperan en áreas de Córdoba, sur de Bolívar, Magdalena, sectores de Sucre, Meta, Casanare, occidente de Arauca, oriente de Vichada, Vaupés, Guaviare y Guainía. En la región Caribe se prevén lluvias ligeras a moderadas en el sur, mientras que en el norte predominarán condiciones secas. Por su parte, hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Ante las alertas por deslizamientos, el Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones y población en general: Para conocer el estado de los corredores viales del país, se invita a consultar las herramientas interactivas VI@JERO SEGURO, #767, @numeral767 en X y la página web https://www.invias.gov.co/.