Mientras el mercado de alquiler sigue complicando la vida de miles de familias, con precios que no dejan de subir y contratos cada vez más exigentes, una alternativa gana terreno: las casas prefabricadas.

Amazon ya se sumó a esta tendencia con un modelo que despertó un enorme interés por su precio y prestaciones.

Hablamos de una construcción de dos plantas, con capacidad para hasta seis habitantes, baño completo y cocina totalmente equipada, todo por menos de 15,000 euros y con entrega a domicilio.

Cómo es la casa prefabricada de Amazon que cuesta menos de 15.000 euros. Fuente: Amazon Amazon

Adiós alquileres: Amazon ofrece casas de dos plantas y seis dormitorios a solo 15,000 euros

El encarecimiento sostenido de los alquileres hizo que cada vez más personas busquen soluciones definitivas para dejar de pagar una renta mensual que, en muchos casos, supone una parte enorme del sueldo.

En este contexto, esta vivienda modular se presenta como una opción ideal: dos pisos, hasta seis dormitorios, baño completo y cocina totalmente equipada.

Para quien lleva años pagando un alquiler sin ver resultados, la posibilidad de acceder a una vivienda propia por una fracción de ese gasto cambia por completo el panorama, y convierte esta opción en una alternativa cada vez más estudiada por quienes buscan independizarse o ampliar el patrimonio familiar sin asumir una hipoteca a treinta años.

La solución habitacional que gana terreno frente a la suba de los alquileres y está en Amazon. Fuente: Shutterstock

Un diseño plegable pensado para llegar a domicilio sin complicaciones

Lo que diferencia a esta propuesta de otras construcciones modulares es, sobre todo, su sistema de transporte. La estructura viaja completamente plegada, lo que simplifica enormemente el envío hasta el terreno donde se desea instalar.

Una vez en su ubicación definitiva, el módulo se despliega mediante un proceso relativamente sencillo hasta adquirir su tamaño real.

Además, el diseño modular ofrece distintas distribuciones interiores según las necesidades de cada comprador, permitiendo ajustar el número de habitaciones, la ubicación del baño o la disposición de la cocina.

Por si esto no fuera suficiente, su carácter desmontable permite volver a plegarla y trasladarla a otra parcela si en el futuro fuera necesario un cambio de ubicación.

Esta combinación de bajo coste, rapidez de instalación y múltiples usos posibles está detrás del éxito de ventas que está teniendo este modelo en Amazon, y abre la puerta a que cada comprador le dé el destino que mejor se adapte a sus planes, ya sea vivir en ella, alquilarla, trabajar en ella o simplemente disfrutarla como segunda residencia.