El Banco del Bienestar ha difundido el calendario de pagos correspondiente a una de las asistencias económicas más solicitadas del país: la Pensión para el Bienestar.

La entidad bancaria que se encarga de dispersar los recursos de los distintos apoyos financieros que otorga el Gobierno Mexicano depositará el dinero de algunos beneficiarios durante el lunes 12 y martes 13 de enero. Checa todos los detalles al respecto.

¿Quiénes pueden cobrar la Pensión para el Bienestar?

La Pensión para el Bienestar integra la lista de asistencias sociales que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población mexicana que presenten mayores necesidades. Entre ellos, se destacan: adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres.

¿Qué jubilados cobran la Pensión Bienestar el lunes 12 y martes 13 de enero? (Foto: Archivo).

Para todos ellos, la entidad que lidera Ariadna Montiel Reyes establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir según la categoría a la cual se encuentren inscritos:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,100 pesos.

Atención jubilados: qué adultos mayores cobran a partir del 12 de enero

La Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias económicas que otorga el Gobierno mexicano, se dispersa por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario que se encuentre registrado tendrá asignada una fecha del mes de depósito en la que podrá cobrar el dinero que les corresponda, según la letra con la que inicie su primer apellido.

Según el último calendario de pagos difundido por el Banco del Bienestar, se ha asignado una doble fecha de pago para los mexicanos que se apelliden con la letra G. Esto quiere decir que durante el lunes 12 y martes 13 de enero, los jubilados que reúnan este requisito cobrarán los 6,400 pesos del bimestre enero-febrero.