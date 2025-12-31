El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece una alternativa de financiamiento diseñada para quienes reciben ingresos extra más allá de su salario base.

Este esquema de crédito coparticipado, desarrollado en conjunto con entidades financieras, permite a trabajadores con propinas, comisiones u otros ingresos complementarios acceder a montos de hasta 660,375.55 para la compra de vivienda.

Meseros, repartidores y vendedores comisionistas ahora pueden comprobar propinas y comisiones para acceder a un mayor monto de crédito y acercarse a la compra de una vivienda. Fuente: Shutterstock.

Tu esfuerzo extra cuenta: propinas y comisiones ahora suman para tu casa

Durante años, miles de trabajadores vieron cómo sus ingresos reales superan ampliamente su salario registrado, pero a la hora de solicitar un crédito solo se consideraba lo que aparece en nómina. Esta situación dejaba fuera del mercado inmobiliario a meseros, bartenders, repartidores, vendedores comisionistas y muchos otros profesionales cuyos ingresos principales provienen de propinas o comisiones.

El Crédito Cofinavit cambia esta realidad. La entidad financiera aliada evalúa y valida estos ingresos adicionales mediante comprobantes, estados de cuenta bancarios o declaraciones fiscales, permitiendo que tu esfuerzo diario se refleje en un mayor monto de crédito.

Esto significa que, si ganas 8,000 pesos de salario base, pero recibes 6,000 pesos adicionales en propinas mensuales, ahora puedes calificar para un crédito basado en tus 14,000 pesos reales de ingreso.

¿Quiénes pueden acceder a este financiamiento preferente?

El crédito hipotecario está destinado a derechohabientes con un ingreso mensual inferior a 13,413.88 pesos y que mantengan una relación laboral activa. Entre los requisitos esenciales se encuentra estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no contar con un crédito vigente para vivienda.

Una de las principales ventajas de este esquema es la opción de solicitarlo de manera conyugal, siempre que ambos solicitantes coticen al Infonavit, lo que permite incrementar significativamente el monto del financiamiento.

Además, los trabajadores que al momento de contratar percibían hasta 9,630.48 pesos mensuales están exentos del pago de gastos de titulación, lo que representa una reducción importante en los costos iniciales del trámite.

A este beneficio se suma una medida implementada para los créditos contratados a partir del 1 de mayo de 2024: la eliminación total de la cuota de administración, en concordancia con la política institucional de “primero los trabajadores”. Esta disposición se traduce en un ahorro relevante a lo largo de toda la vida del crédito.

El Crédito Cofinavit permite elegir plazos de hasta 30 años y abre la puerta a nuevos financiamientos una vez liquidado el primero. Fuente: Shutterstock.

Flexibilidad en plazos y opciones de créditos múltiples

El esquema permite elegir el plazo del crédito desde uno hasta 30 años, con la única restricción de que la suma de la edad del solicitante más el plazo no exceda 70 años para hombres y 75 años para mujeres. Esta flexibilidad permite ajustar el monto de las mensualidades según la capacidad de pago de cada trabajador.

Una innovación importante es la posibilidad de acceder a créditos adicionales después de liquidar el primero. Los derechohabientes pueden solicitar nuevos financiamientos para comprar otra propiedad, adquirir terreno, construir, renovar o incluso liquidar un crédito hipotecario con otro banco. El único requisito es que el crédito anterior no haya presentado incumplimientos ni haber recibido apoyo para cubrir deudas mediante programas de quebranto del Instituto.

Cuáles son los beneficios complementarios y cuál es el proceso de solicitud

El programa incluye beneficios adicionales como “Hogar a tu Medida”, un apoyo gratuito para adecuar la vivienda cuando el titular o un familiar tenga alguna discapacidad. También existe la opción de “Equipa tu Casa” para complementar la compra con recursos para equipamiento del hogar.

El proceso de solicitud inicia en Mi Cuenta Infonavit, donde los trabajadores pueden consultar su precalificación, el monto disponible y los puntos acumulados. La documentación requerida incluye acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, estado de cuenta bancario y el avalúo de la vivienda, entre otros. Es obligatorio completar el curso “Saber más para decidir mejor” antes de formalizar el crédito.

Para trabajadores con ingresos variables como meseros, repartidores, vendedores comisionistas o personal de servicios que reciben propinas, este crédito representa una oportunidad real de acceder a patrimonio propio, aprovechando su capacidad de pago total y no solo el salario base registrado.

Para más información, puedes ingresar en el portal oficial: Quiero comprar | Infonavit