Es oficial | Infonavit depositará hasta 2 millones de pesos a los mayores de 60 que cumplan sólo con dos requisitos (foto: archivo).

Miles de trabajadores mexicanos desconocen que tienen derecho a recuperar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit una vez que se jubilan o pensionan. Este beneficio aplica especialmente para quienes nunca utilizaron un crédito hipotecario o no tienen planes de comprar una vivienda.

El monto puede variar desde unos cuantos miles hasta cientos de miles de pesos, dependiendo del tiempo cotizado y el salario registrado.

El Infonavit y el IMSS han confirmado que todos los trabajadores pensionados pueden acceder a estos recursos de manera gratuita, sin intermediarios y sin fecha límite.

Las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario que se realizaron durante toda la vida laboral no se pierden y pueden ser reclamadas en cualquier momento después del retiro. Sin embargo, es fundamental cumplir con ciertos requisitos específicos según el régimen bajo el cual se cotizó.

Cuáles son los requisitos para que Infonavit devuelva dinero a los trabajadores retirados

El primer y más importante requisito es contar con la resolución de pensión emitida por el IMSS, ya sea aprobada o negativa. Este documento es el que activa oficialmente tu derecho a solicitar la devolución de tu Subcuenta de Vivienda. Adicionalmente, no se debe tener ningún crédito vigente con el Infonavit ni trámites activos pendientes ante la institución.

La documentación necesaria incluye:

identificación oficial vigente como INE, pasaporte o CURP biométrica,

un estado de cuenta bancario a nombre con CLABE interbancaria no mayor a dos meses

firma electrónica del SAT.

Es crucial que todos los datos personales como nombre completo, CURP, RFC y Número de Seguridad Social coincidan exactamente entre los registros del IMSS, y el Afore y la información bancaria para evitar retrasos o rechazos.

Infonavit devolverá dinero a trabajadores que no hayan comprado casa con solo una condición.

Para trabajadores que cotizaron bajo la Ley 73 del IMSS, es decir, quienes empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997, la devolución incluye el total de los recursos del Fondo de Ahorro 1972-1992, la Subcuenta de Vivienda 92 y la Subcuenta de Vivienda 97, más todos los rendimientos generados. En cambio, quienes comenzaron a cotizar después de julio de 1997 bajo la Ley 97 verán sus fondos transferidos automáticamente a su Afore para integrarse al cálculo de su pensión mensual.

Esta devolución representa un respiro financiero importante para los jubilados mexicanos, quienes muchas veces enfrentan dificultades económicas durante su retiro. El trámite puede realizarse completamente en línea a través de Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en los Centros de Servicio Infonavit, con un plazo de respuesta de apenas cinco días hábiles una vez presentada toda la documentación requerida.

Cómo realizar el trámite en Infonavit

El proceso más sencillo es a través del portal Mi Cuenta Infonavit, donde se deberá ingresar con el Número de Seguridad Social y contraseña. Una vez dentro, dirigirse a la sección “Mi Ahorro” y seleccionar la opción “Devolución de mis ahorros”. El sistema guiará para subir la documentación digitalizada y proporcionar los datos de la cuenta bancaria donde se depositará el dinero.

Si se prefiere la atención presencial, se debe agendar una cita llamando a Infonatel al 800 008 3900 o desde el mismo portal de Infonavit. Acudir al Centro de Servicio Infonavit más cercano con todos los documentos originales y copias. El personal asistirá durante todo el proceso y verificará que la información esté completa y correcta.

Este servicio es completamente gratuito y no requiere de gestores o intermediarios que cobren comisiones por realizar el trámite, cualquier persona que te ofrezca estos servicios está actuando de manera irregular.