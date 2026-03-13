Para todos los automovilistas que circulen por las calles de la Ciudad de México hay un documento fundamental que se debe portar en todo momento: la tarjeta de circulación. Se trata de un certificado oficial que contiene información clave del vehículo para identificarlo, como el número de serie, el número de placa y los datos del propietario, y cualquier autoridad de tránsito puede solicitarlo durante una revisión. Este documento da certeza sobre la legalidad del vehículo y es indispensable para realizar trámites como la verificación vehicular y el pago del refrendo anual. Su importancia no se limita a la capital, sino que también se solicita en los estados, por lo que es obligatorio para circular por carretera. Según el Reglamento de Tránsito capitalino, los conductores que circulen sin tarjeta de circulación pueden recibir una sanción equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que las multas pueden ascender a 2,356 pesos, 2,932 pesos o hasta 3,519 pesos. Además de la multa económica, existe una consecuencia aún más costosa: si el conductor no porta la tarjeta de circulación, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica trámites adicionales y gastos de recuperación del auto. Más allá de la tarjeta de circulación, las autoridades capitalinas sancionan con frecuencia otras infracciones recurrentes entre los automovilistas. Las más comunes incluyen conducir a exceso de velocidad, usar el teléfono al volante, manejar bajo la influencia del alcohol y no respetar el programa Hoy No Circula. También generan multas frecuentes no utilizar el cinturón de seguridad, estacionarse en lugares prohibidos, manejar sin licencia de conducir, no contar con seguro de auto, no respetar el paso peatonal y no ceder el paso en zonas escolares. Dado que la UMA aumentó a 117.31 pesos desde el 1 de febrero de 2026, todas las multas de tránsito en la Ciudad de México se incrementaron este año. Mantener los documentos del vehículo en regla y respetar el Reglamento de Tránsito es la mejor forma de evitar sanciones que pueden superar fácilmente los tres mil pesos.