Las autoridades de Baja California han implementado un endurecimiento de las medidas contra el transporte irregular. El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) ha confirmado que los conductores de plataformas digitales como Uber y DiDi que operen sin el registro oficial se enfrentarán a sanciones económicas severas. Esta iniciativa tiene como objetivo regularizar a miles de prestadores de servicio que aún no se han dado de alta ante el Estado. Según las autoridades, la omisión de este trámite no solo constituye una infracción administrativa, sino que también se clasifica como la prestación de un servicio de transporte público sin la debida autorización. Conforme a la normativa vigente, los conductores de aplicaciones como Uber o DiDi en Baja California están obligados a registrarse ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (Imos). En caso de incumplimiento, las multas establecidas por el IMOS pueden ascender hasta 60,000 pesos, lo que equivale a aproximadamente 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este monto puede variar en función de la gravedad de la infracción y la reincidencia del conductor durante los operativos de vigilancia. Además del impacto económico, la sanción incluye el remolque de la unidad al depósito vehicular. Esto conlleva costos adicionales por el arrastre y el almacenamiento del vehículo, lo que incrementa considerablemente la pérdida económica para el socio conductor. La funcionaria enfatizó que el registro no es opcional, ya que forma parte de la Ley de Movilidad del Estado. El objetivo central es brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los mismos choferes, mediante la creación de un padrón confiable y auditado. América Robles Pérez, directora de Transporte y Control Vehicular del IMOS, señaló que cerca de 10,000 conductores en la entidad todavía no cumplen con este requisito. El proceso de alta es indispensable para garantizar que quienes operan estos vehículos cuenten con antecedentes penales limpios y vehículos en condiciones óptimas. A pesar de que durante los últimos meses se ofrecieron descuentos de hasta el 50% en trámites de regularización, muchos conductores dejaron pasar la fecha límite. Ahora, las autoridades han indicado que los operativos de inspección serán más frecuentes en las principales ciudades del estado. Para quienes aún no cuentan con su gafete de chofer y registro de unidad, el IMOS mantiene abiertas sus ventanillas de atención. Se recomienda realizar el trámite a la brevedad para evitar que un viaje de rutina se convierta en una deuda difícil de costear.