La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta dirigida a los conductores mexicanos por un trámite de suma urgencia que deberán realizar en marzo: una verificación vehicular. El organismo de Gobierno encargado de defender los derechos de los consumidores dio a conocer cuáles los autos que deberán someterse durante el corriente mes a una inspección exhaustiva por presentar una falla importante. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en conjunto con HONDA de MÉXICO, S. A. de C. V., lanzaron una alerta rápida dirigida a los automovilistas del territorio azteca por una falla detectada en uno de los coches más conocidos de la automotriz. A través de un análisis exhaustivo que se difundió en la Revista al Consumidor, una publicación mensual que busca asesorar a los ciudadanos del territorio azteca en materia de ahorro y consumo, 287 unidades del modelo ACURA RDX 2025 presentaron irregularidades. La empresa HONDA de MÉXICO, S. A. de C. V., junto a la PROFECO, lanzaron el llamado a revisión 156/2025, por una falla registrada en el modelo ACURA RDX 2025. En función de la información que difundió el organismo gubernamental a través de su revista mensual, se detectó un desperfecto en la lógica del software (sistema de Dirección Eléctricamente Asistida [EPS]). En línea con la difusión del desperfecto que se detectó en los autos modelo ACURA RDX 2025, la PROFECO y la automotriz Honda de México confirmaron la solución que se les brindará a los conductores afectados. Como contramedida, por medio de la red de Distribuidores autorizados, se actualizará el software del módulo de control del sistema de dirección EPS, sin costo para las personas propietarias de los vehículos. Quienes busquen obtener mayor información al respecto, podrán hacerlo comunicándose a través de los medios de contacto oficiales de la empresa: