La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió un importante comunicado dirigido a todos los habitantes de México que deseen adquirir uno de los elementos de cocina más populares de la actualidad: un prensador de ajo.

La entidad gubernamental publicó a través de la Revista al Consumidor un llamado de alerta para todos los ciudadanos del país por los riesgos para la salud que ha presentado este utensilio.

Alerta de la PROFECO: ¿cuál es el utensilio de cocina que reprobó?

En una de las últimas ediciones de la publicación que asesora a los mexicanos en materia de ahorro y consumo, la Profeco emitió un comunicado de alerta en colaboración con Ikano Retail México S. A. DE C. V., sobre un prensador de ajos que desprende metales y podría representar un riesgo para quienes lo utilicen.

Fuente: narrativas-spin-mx

De acuerdo con la publicación realizada por el organismo gubernamental, los modelos 365+ VÄRDEFULL números 201.521.58, 305.781.89 y 601.636.02 , de color negro y con números de lote 2411 a 2522, liberan pequeñas piezas metálicas durante su uso, lo que puede representar un riesgo para la salud de los usuarios, incluyendo indigestión accidental, lo que podría conllevar a posible asfixia u otros daños secundarios.

En total, se han identificado 2,524 unidades afectadas por este problema. Todos los productos de estos lotes están sujetos al reembolso y retiro voluntario del mercado.

Acciones a Implementar

La campaña ha dado a conocer en las tiendas físicas, página web, Facebook y programa de lealtad de IKEA. A quienes sean miembros del programa IKEA Family se les informará a través del correo electrónico.

Según consigna la Profeco, las personas consumidoras podrán devolver el prensador de ajos en cualquiera de las tiendas IKEA para recibir el reembolso del costo del producto sin necesidad de presentar el ticket de compra.

En caso de que las personas consumidoras no puedan identificar el producto, podrán devolver cualquier prensador de ajos negro IKEA 365+ VÄRDEFULL y recibirán el reembolso.

Uno por uno: los medios de contacto para más información