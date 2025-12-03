El más reciente Estudio de Calidad elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor reveló resultados que encendieron alertas sobre el queso manchego, uno de los lácteos más consumidos en México. Las pruebas incluyeron veintinueve productos, entre quesos auténticos, procesados e imitaciones, analizando desde su composición típica hasta la veracidad de la información comercial.

De acuerdo con el estudio de la Profeco y el Gobierno de México, varios productos incumplen normas oficiales mexicanas y presentan denominaciones que pueden inducir al engaño. La revisión incluyó parámetros como grasa butírica, tipo de grasa, proteínas, humedad y etiquetado obligatorio. Este análisis permitió identificar irregularidades importantes que afectan directamente a consumidores.

Cuidado con los quesos

La conclusión más inquietante proviene del propio documento: “Cinco productos resaltan las palabras manchego o queso manchego, pero son quesos procesados”, lo que significa que muchos consumidores adquieren artículos que en realidad no son quesos auténticos. El Gobierno advierte sobre este riesgo, señalando que estos productos podrían enfrentar medidas precautorias.

Productos que se venden como queso manchego, pero no lo son

El estudio explica que algunos artículos usan la palabra “manchego” de manera destacada, aunque su verdadera categoría es la de queso procesado, incumpliendo la NOM-051. En palabras del documento: “su denominación puede inducir a error”.

Estos productos combinan menor contenido lácteo con procesos industriales y, en ciertos casos, almidones o mayor humedad, lo que modifica significativamente su calidad. Profeco confirma que dará seguimiento y podría iniciar procedimientos administrativos contra proveedores que incumplen normas obligatorias.

Productos señalados en el estudio:

LALA, queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado.

Great Value, queso manchego procesado en rebanadas.

Kraft Singles, queso procesado tipo manchego.

Zwan Premium, queso procesado tipo manchego.

FUD, queso fundido manchego ahumado rebanado.

Irregularidades en composición y etiquetado que alertaron a las autoridades

Además del uso indebido del nombre “manchego”, el análisis reveló que dos productos declaraban más grasa de la que realmente contenían, afirmación explícita en el documento: “Dos productos declaran más grasa de la que en realidad contienen”.

Esta diferencia afecta la transparencia comercial y la confianza del consumidor.

El estudio también identificó artículos sin datos del fabricante, sin instrucciones de conservación o con caducidad adherida en etiquetas alternativas, lo cual infringe normas sanitarias.

El documento recuerda que “la información contenida en la etiqueta debe ser veraz y describirse con claridad”, obligación que varios productos incumplieron.

Los siguientes productos incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error Gobierno de México

Ausencia de domicilio del fabricante o distribuidor en productos a granel.

Caducidad colocada en etiquetas adheridas, fuera del envase original.

Variaciones en el contenido de grasa respecto a lo declarado.

Cuatro productos elaborados con grasa vegetal y no butírica.

El Gobierno, a través de Profeco, advierte que continuará vigilando a los proveedores y aplicará medidas cuando proceda. El estudio concluye que “Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias”, reforzando la necesidad de que los consumidores revisen cuidadosamente las etiquetas antes de comprar.