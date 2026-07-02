En la actualidad, un número creciente de individuos busca alternativas para cubrir las canas sin el uso de productos químicos. Un remedio que ha adquirido notable popularidad es la combinación de bicarbonato de sodio y romero, particularmente recomendada para cabellos oscuros.

La efectividad de este remedio se asocia a las propiedades naturales de los ingredientes, que no solo pueden ayudar a disimular las canas, sino también a mejorar la salud del cabello.

Por qué usar bicarbonato con romero en las canas: para qué se utiliza y cómo prepararlo en casa

Por qué esta combinación funciona tan bien

El romero, en su función como antioxidante, actúa de manera efectiva al retrasar el envejecimiento capilar mediante la acción de sus ácidos rosmarínico y cafeico.

Asimismo, favorece la estimulación de los melanocitos, las células encargadas de la producción de pigmento y promueve una hidratación superior en el cabello.

Aunque esta mezcla de romero y bicarbonato no cuenta con respaldo científico, numerosos testimonios avalan sus beneficios. Imagen generada con Gemini IA

El bicarbonato cumple un papel fundamental al contribuir a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo cual ayuda a mantener el color natural del cabello durante un periodo prolongado.

Preparación y aplicación del tratamiento: paso a paso

La receta consiste en:

un litro de agua

varias ramitas de romero fresco

tres cucharadas de bicarbonato.

Para su correcta preparación, es necesario hervir los ingredientes conjuntamente durante un período de cinco minutos. A continuación, se debe permitir que la mezcla se enfríe antes de aplicarla sobre el cabello, desde las raíces hasta las puntas, tal como se haría con un tinte.

Consideraciones clave antes de usarlo

Se sugiere utilizar este remedio con moderación, alternándolo con otros tratamientos y considerando que los resultados pueden variar según el individuo. Para las personas de cabello rubio, los efectos podrían no ser tan favorables.

A pesar de la falta de respaldo científico, un número considerable de testimonios respalda sus beneficios.