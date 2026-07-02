Salud de las embarazadas y el apoyo del Gobierno de México. Imagen de ilustración.

Las mujeres embarazadas son uno de los grupos que tendrán beneficios prioritarios con la credencial del Servicio Universal de Salud, una estrategia del Gobierno de México que busca garantizar atención médica sin importar la institución de derechohabiencia. Entre los apoyos destacan consultas, atención en emergencias obstétricas, vacunación y continuidad de tratamientos.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno y la Secretaría de Salud , el objetivo es que “cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, eliminando las barreras entre IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE para ofrecer una atención más rápida y eficiente.

Salud y atención para las embarazadas. Fuente: Shutterstock Krakenimages.com

Para las futuras madres, esto representa una mejora importante, ya que podrán recibir atención durante el embarazo, en el parto o ante cualquier urgencia obstétrica. La Secretaría de Salud también informó que la credencial permitirá acceder a consultas en unidades cercanas, medicamentos gratuitos y vacunación universal como parte de este nuevo modelo.

¿Qué beneficios tendrán las mujeres embarazadas?

Uno de los principales beneficios es la atención durante todo el embarazo, especialmente en casos de alto riesgo o emergencias obstétricas. La intención es que ninguna mujer sea rechazada por acudir a una institución distinta a la que originalmente pertenece.

El programa también contempla la continuidad de tratamientos médicos cuando sea necesario, además de consultas prenatales, vacunación universal y acceso gratuito a medicamentos prescritos por los profesionales de la salud.

Aunque el Servicio Universal de Salud comenzará su implementación gradual, las autoridades señalaron que la atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia forma parte de las primeras acciones que se incorporarán dentro del intercambio de servicios entre las instituciones públicas.

Credencial Universal de Salud Gobierno de México

Así avanza el Servicio Universal de Salud

El programa fue presentado oficialmente en abril de 2026 como una política para integrar los servicios del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. Desde entonces comenzó un proceso escalonado de credencialización para distintos grupos de la población.

La credencial funcionará como identificación dentro del sistema de salud y permitirá consultar la derechohabiencia, localizar hospitales y unidades médicas disponibles, además de facilitar el acceso a los servicios que se irán incorporando conforme avance la implementación.

Más beneficios para las mujeres gestantes con el Gobierno de México. Gobierno de México

Las autoridades también trabajan en una aplicación móvil que, en las siguientes etapas del programa, incluirá expediente clínico digital, historial médico, gestión de citas, teleconsultas y seguimiento de diversos servicios de salud.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que el Servicio Universal de Salud busca consolidarse progresivamente para que cualquier persona pueda recibir atención médica en la institución pública con capacidad para atenderla, priorizando la continuidad de la atención y el principio de cero rechazo, con especial énfasis en grupos vulnerables como las mujeres embarazadas.