Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 2 de julio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que para este jueves 2 de julio se espera un nuevo incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El organismo explicó que las condiciones de esta semana estarán influenciadas por el paso de ondas tropicales, especialmente la onda tropical número 21. Además, indicó que las lluvias continuarán durante el viernes en diferentes momentos del día, por lo que se mantendrán las condiciones inestables durante al menos 48 horas.

Las zonas con lluvias más intensas este jueves

De acuerdo con el Ideam, las precipitaciones más importantes se presentarán principalmente durante la tarde y la noche.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, son:

Magdalena.

Centro y sur de Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Golfo de Urabá.

Norte y occidente de Antioquia.

Sur y oriente de Santander.

Oriente de Norte de Santander.

Arauca.

Norte de Casanare.

Occidente de Meta.

Vichada.

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

Chocó.

Centro y occidente de Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 2 de julio. Shutterstock

El Ideam también prevé un incremento de las lluvias en la región Caribe, el norte de la región Pacífica y sectores del Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse lluvias de baja intensidad durante la noche.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

La entidad indicó que el comportamiento de las lluvias durante la semana estará condicionado por el paso de ondas tropicales, mientras que hacia el viernes continuarán registrándose precipitaciones en diferentes regiones del país y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En contraste, el centro y norte de la región Caribe iniciarán la semana con predominio de tiempo seco, altas temperaturas, sensación térmica elevada y vientos fuertes en algunos sectores.

Asimismo, se prevén temperaturas máximas ligeramente por encima de los valores habituales en departamentos como La Guajira, Nariño, Huila, Tolima, Antioquia y Cundinamarca. En algunas zonas de la región Andina también podrían presentarse ráfagas de viento fuertes.

Para Bogotá se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al finalizar la tarde o durante la noche, además de posibles ráfagas de viento ocasionadas por cambios en la temperatura del aire.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la posibilidad de tormentas?

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda: