La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas tras confirmar nuevos contagios de hantavirus vinculados a un crucero que permanece bajo vigilancia sanitaria en el Atlántico, mientras continúan apareciendo casos sospechosos entre pasajeros y tripulantes. El brote está relacionado con el crucero MV Hondius, que viajaba desde Sudamérica hacia Cabo Verde y actualmente mantiene a bordo a 147 personas bajo estrictas medidas de aislamiento y monitoreo médico. Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportaron varios casos confirmados y sospechosos, además de tres fallecimientos asociados al virus Andes, una variante presente en América Latina que puede transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este jueves que el riesgo para la salud pública internacional continúa siendo bajo, aunque advirtió que todavía podrían aparecer nuevos casos debido al largo período de incubación del virus. La organización explicó que el hantavirus Andes puede tardar hasta seis semanas en manifestarse, por lo que las autoridades siguen rastreando contactos estrechos y monitoreando posibles contagios. Pese a la preocupación, los especialistas aclararon que este virus no presenta un nivel de propagación similar al COVID-19 o a la gripe común, ya que normalmente requiere contacto físico cercano o convivencia prolongada para transmitirse. Los primeros casos detectados corresponden a pasajeros que previamente habían realizado recorridos por regiones de Argentina, Chile y Uruguay donde habita el roedor asociado al virus Andes. El primer fallecido presentó síntomas compatibles con una infección respiratoria durante el viaje y murió días después a bordo del barco. Posteriormente, otras personas desarrollaron síntomas similares, incluyendo una pasajera que falleció tras ser trasladada a Sudáfrica para recibir atención médica. La OMS indicó que varios pasajeros continúan bajo observación mientras expertos internacionales realizan estudios epidemiológicos y pruebas diagnósticas. El crucero permanece bajo supervisión sanitaria mientras navega hacia territorio español, donde se evalúa un posible desembarco controlado en las Islas Canarias. Todos los pasajeros fueron confinados en sus camarotes y las cabinas están siendo sometidas a procesos de desinfección permanente. Además, cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad es aislada de inmediato para evitar nuevos contagios. La OMS también confirmó el envío de miles de kits diagnósticos a distintos países para reforzar la capacidad de detección y seguimiento del brote.