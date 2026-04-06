Un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puso bajo la lupa a las calcetas deportivas, un producto ampliamente utilizado en actividades físicas. El análisis evaluó calidad, resistencia, etiquetado y desempeño de distintos modelos disponibles en el mercado mexicano. Con el objetivo de verificar si cumplen con la normatividad vigente y si ofrecen las características que prometen a los consumidores, se evaluaron un total de 56 pares, de los cuales 13 presentaron irregularidades. Los resultados mostraron que no todos los productos cumplen con los estándares. Se detectaron fallas en el etiquetado, diferencias en la composición de materiales y variaciones importantes en la calidad, lo que puede influir directamente en la durabilidad y comodidad. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a través de su laboratorio, evaluó 56 modelos de calcetas deportivas disponibles en el mercado mexicano, incluyendo tines, cortas y largas. El estudio detectó que varios productos no cumplen con la normativa vigente. En particular, ocho modelos presentaron información comercial incompleta, incumpliendo la NOM-004-SE-2021. Entre las irregularidades encontradas, destacan: Además, 13 modelos no cumplieron con la declaración de fibras, lo que significa que la composición indicada en la etiqueta no coincide con los resultados reales de laboratorio. Entre algunas marcas señaladas en estas fallas se encuentran modelos de Adidas, Nike, Reebok, Wilson, Everlast y otras. El estudio de PROFECO también evaluó aspectos clave de calidad como elasticidad, resistencia, acabados y durabilidad de las calcetas deportivas. En cuanto a desempeño, varios modelos lograron calificaciones destacadas en distintas pruebas: Las pruebas incluyeron resistencia a la abrasión, propensión a formar pelusa, suavidad, peso y capacidad de mantener su forma tras el lavado. La elasticidad fue el factor más importante en la evaluación, con un peso del 25%. Antes de comprar, PROFECO recomienda verificar: Aunque muchas calcetas pueden parecer similares, el estudio demuestra que hay diferencias importantes en calidad y durabilidad. Cabe destacar que elegir correctamente puede hacer la diferencia en el rendimiento y la comodidad durante el ejercicio.