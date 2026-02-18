El resultado de las ventas por los diferentes canales digitales mantiene un crecimiento acelerado, que le permitió ubicarse como la sexta actividad más grande del país, y en 2024 rebasó a la construcción en el Valor Agregado Bruto del Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo presentó el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico con resultados a 2024, donde destacó que el ecommerce ya es el sexto sector más grande de la economía, al aportar 6.9% del PIB. Entre 2023 y 2024, el comercio electrónico tuvo un crecimiento de 7.1%, impulsado principalmente por un incremento en el comercio al por menor y de los servicios online. En 2024 las ventas por internet representaron MXN $2.308 billones, de los cuáles, 29.1% fueron aportados por el sector de ventas minoristas. En ese año, el comercio al por menor tuvo un crecimiento en su participación de prácticamente seis puntos porcentuales en comparación con 2023. El Inegi detalló que el crecimiento del comercio electrónico al por menor en 2024 fue impulsado por el alza en las compras hechas a través del social commerce, es decir, la venta a través de canales como TikTok o WhatsApp. El estudio “Latin America Social Commerce Market Intelligence Report 2025” de Research & Markets señala que el social commerce en América Latina muestra un crecimiento de 20.1% anual y alcanzó aproximadamente u$s 14.62 mil millones el año pasado. México es líder regional en la materia, al acumular un estimado de ventas de u$s 5.09 mil millones a través de las ventas de mercancía por redes sociales. El mismo estudio señala que casi 70.7% de los usuarios digitales mexicanos han hecho al menos una compra a través de redes sociales, lo que equivale a más de 93 millones de personas. Además, el Inegi precisó que otro de los sectores con tendencia al alza es el de servicios, al representar 51.3% del total del mercado. Los servicios son representados por apps de servicios como la hotelería, hospedaje, como AirBNB, transporte, en apps como DiDi o Uber, a lo que se suman empresas que dan servicios para el sector privado.