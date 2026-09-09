Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. El Salvador, Guatemala y Honduras exigen a los viajeros extranjeros un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido o próximo a caducar pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera. Ahora bien, hay una excepción muy importante para los propios centroamericanos.

Qué exigen El Salvador, Guatemala y Honduras para autorizar el ingreso al país

Los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente para los turistas extranjeros de fuera de la región:

El Salvador:

La Dirección General de Migración y Extranjería exige a los viajeros de nacionalidades ajenas a la región un pasaporte vigente y en buen estado, y verificar si requieren visa. El estándar general para extranjeros de fuera de Centroamérica es de seis meses de vigencia.

Guatemala:

El Instituto Guatemalteco de Migración solicita un documento de viaje válido, con una vigencia mínima habitual de seis meses desde el ingreso, en buen estado y con páginas en blanco.

Honduras:

El Instituto Nacional de Migración establece que los ciudadanos de países ajenos al bloque regional deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses para ingresar como turistas.

El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con Nicaragua, forman parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), firmado en 2006. Ese acuerdo permite que los ciudadanos de los cuatro países circulen entre ellos usando solo su documento nacional de identidad, sin necesidad de pasaporte.

El Salvador, Guatemala y Honduras exigen a los viajeros extranjeros un pasaporte vigente para autorizar su ingreso. ChatGPT

El Salvador, Guatemala y Honduras prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

el inconveniente no suele surgir al llegar, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida, la aerolínea revisa la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple las condiciones, puede negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental.

Antes de viajar conviene: