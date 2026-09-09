Un truco casero propone usar una botella de plástico boca abajo sobre el desagüe de la bacha, el fregadero o el lavamanos para intentar liberar una obstrucción leve. La idea es aprovechar la presión del agua y el movimiento de la botella para desplazar restos de jabón, grasa o suciedad acumulada cerca de la boca del desagüe.

Sin embargo, la botella no tiene una propiedad especial para destapar cañerías. Solo puede funcionar como un improvisado émbolo si logra cubrir parcialmente el desagüe y transmitir presión. Su resultado depende del tamaño de la botella, la forma del desagüe y el lugar donde se encuentre la obstrucción.

¿Para qué sirve colocar una botella sobre el desagüe?

La botella puede utilizarse para generar presión y succión sobre el agua acumulada. Al presionarla y retirarla de manera repetida, el movimiento puede ayudar a aflojar residuos blandos ubicados cerca de la superficie.

Este método puede ser útil únicamente en casos de obstrucciones pequeñas, como restos de jabón, cabellos o suciedad acumulada. No suele resolver bloqueos provocados por objetos sólidos, grasa endurecida o problemas ubicados en una parte profunda de la tubería.

La técnica se parece al funcionamiento de una sopapa o émbolo, aunque es menos efectiva y menos segura porque una botella común no siempre logra sellar correctamente el desagüe.

Poner una botella con agua boca abajo en el desagüe del fregadero: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: ChatGPT) ChatGPT

Cómo aplicar el truco de la botella boca abajo

Antes de comenzar, hay que retirar el agua acumulada y quitar los restos visibles que estén alrededor del desagüe. Luego se puede seguir este procedimiento:

Elegir una botella de plástico flexible y limpia.

Retirar la tapa y, si es necesario, cortar la base de la botella.

Colocar la boca de la botella sobre el desagüe, intentando cubrirlo lo mejor posible.

Presionar la botella varias veces para mover el agua dentro de la tubería.

Retirarla y comprobar si el agua comienza a drenar.

Enjuagar con agua tibia cuando la obstrucción se haya liberado.

En un lavamanos con orificio de rebalse, conviene cubrirlo con un paño húmedo antes de ejercer presión. De esa manera, el aire y el agua no escapan por ese conducto y el empuje llega con mayor fuerza al desagüe.

Qué precauciones hay que tomar

La botella debe utilizarse solo para ejercer presión desde la superficie. No hay que introducirla dentro del desagüe, porque podría quedar atrapada o empujar el objeto obstruido hacia una zona más profunda.

Tampoco es recomendable combinar este método con destapacañerías químicos, lavandina, vinagre, amoníaco u otros productos. Las mezclas pueden generar vapores irritantes o peligrosos, y algunos productos pueden dañar las tuberías o provocar quemaduras.

Si el agua no baja, vuelve a acumularse, aparece una pérdida o varios desagües de la vivienda están afectados, es preferible interrumpir el uso del artefacto y consultar a un plomero. Las obstrucciones profundas requieren herramientas adecuadas y no siempre pueden resolverse con métodos caseros.