Kapital, una fintech mexicana, recaudó u$s 125 millones de dólares para impulsar una plataforma de inteligencia artificial (IA) así como para expandir su oferta bancaria tanto en México como en Estados Unidos y América Latina.

Tru Arrow Partners lideró la ronda de capital, que es una extensión de la ronda Serie C que cerró en junio de 2025 por u$s 100 millones de dólares, liderada por Pelion Ventures Partners y Tribe Capital. Mientras que Fasanara Capital proporcionó deuda.

En la ronda actual también participaron fondos como Cervin Ventures Management, Niya Partners KP y Overlook Capital.

Con esta ronda, la valuación de la compañía financiera asciende a u$s 2,000 millones, de acuerdo con datos del CEO René Saúl.

La empresa, fundada en 2020 por Saúl y Fernando Sandoval, dijo en sus canales oficiales que las empresas que se mueven entre los mercados de México, América Latina y Estados Unidos todavía enfrentan una estructura financiera fragmentada, algo que buscan cambiar integrando banca, datos e IA para ayudarlas a acceder al capital y gestionarlo de manera más eficiente.

Kapital ha recaudado hasta la fecha u$s 596.1 millones de dólares de acuerdo con CrunchBase.

La empresa asegura que registró una utilidad neta de u$s 50 millones en el primer semestre de 2026 y mantiene u$s 1.7 mil millones en préstamos y u$s 3.5 mil millones en depósitos.

Kapital cerró la primera mitad del año con un incremento superior al 220% en su cartera de crédito. Desde mayo, su CEO, René Saúl presumió rentabilidad en la operación.

Asimismo, Kapital alcanzó un margen financiero de MXN $768 millones de pesos en el acumulado de 2026, operando con un índice de eficiencia competitivo del 34.9%.