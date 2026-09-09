La acumulación de cal en el inodoro, los grifos y otras superficies del baño puede dejar manchas blancas y depósitos difíciles de retirar. Este problema está relacionado con los minerales presentes en el agua, especialmente calcio y magnesio. Los ácidos son eficaces para ayudar a eliminar este tipo de depósitos minerales.

Entre las alternativas de limpieza aparece el ácido cítrico, un compuesto ácido presente de forma natural en frutas cítricas y utilizado también en productos destinados a eliminar la cal. Su acción permite tratar depósitos minerales sin recurrir necesariamente a productos de limpieza más agresivos.

Aunque el vinagre también puede ayudar frente a la acumulación de minerales y el bicarbonato tiene propiedades de limpieza, el ácido cítrico es una alternativa especialmente útil cuando el objetivo es combatir la cal. Productos específicos para baños e inodoros utilizan este ingrediente precisamente por su capacidad para actuar sobre este tipo de depósitos.

Cómo utilizar ácido cítrico contra la cal

Para utilizarlo como limpiador, se puede preparar una solución de ácido cítrico diluido en agua, aplicar sobre la zona con acumulación de cal y dejar actuar durante unos minutos. Después, conviene frotar suavemente con una esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua.

En el caso del inodoro, los productos comerciales formulados con ácido cítrico indican aplicarlo sobre las paredes y debajo del borde, dejarlo actuar durante unos minutos, cepillar y finalmente tirar de la cadena. El tiempo de actuación depende del producto y del nivel de acumulación.

El truco para eliminar el círculo de sarro del inodoro. ChatGPT.

Precauciones antes de aplicarlo

En los grifos, es importante comprobar primero el material y las indicaciones del fabricante. Los productos antical con ácido cítrico pueden tener restricciones de uso sobre determinadas superficies, por lo que no debe aplicarse indiscriminadamente.

También es fundamental no mezclar productos de limpieza entre sí. Las autoridades de seguridad química advierten especialmente sobre la combinación de limpiadores ácidos con lejía, ya que puede generar gases peligrosos.

Por eso, si se busca una alternativa sencilla para combatir la cal, el ácido cítrico puede ser una opción eficaz, especialmente en superficies compatibles y utilizado siguiendo las indicaciones correspondientes. El resultado dependerá de la cantidad de depósito y del material sobre el que se aplique.