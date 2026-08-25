México llega a 2026 con el desafío de desarrollar una cadena industrial propia alrededor del litio, cuatro años después de la creación de LitioMx. Sin embargo, el escenario tecnológico internacional comenzó a cambiar y China avanza con una alternativa que podría ganar terreno en el almacenamiento de energía: las baterías de ion-sodio.

El avance no significa que el sodio haya reemplazado al litio. De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Internacional de Energía (AIE), esta tecnología todavía representa una porción muy pequeña del mercado mundial, aunque su desarrollo industrial se acelera, especialmente en China.

México se queda atrás: todavía no logra consolidar su industria del litio

El país aún se encuentra en una etapa de exploración, investigación y desarrollo tecnológico. Los recursos de litio identificados en México, principalmente en arcillas de Sonora, requieren procesos complejos para determinar si pueden ser explotados de manera viable.

LitioMx tiene entre sus objetivos desarrollar materiales para baterías y avanzar en sistemas de almacenamiento de energía. El programa institucional contempla además una planta de pequeña escala para producir paquetes de baterías. Sin embargo, buena parte de estos proyectos todavía depende de estudios, financiamiento y alianzas para avanzar hacia una producción industrial.

China acelera una alternativa innovadora

Las baterías de ion-sodio utilizan materias primas más abundantes y pueden reducir la dependencia de las cadenas de suministro vinculadas al litio. Esta característica las vuelve especialmente atractivas para determinadas aplicaciones de almacenamiento energético.

La tecnología todavía tiene una desventaja frente a las baterías de litio: su menor densidad energética. Por eso, el litio mantiene una ventaja en vehículos eléctricos donde el peso, el espacio y la autonomía son factores determinantes.

Aun así, China está llevando el sodio hacia una nueva etapa. CATL anunció que su batería Naxtra comenzará su producción masiva hacia finales de 2026.

¿El sodio puede desplazar al litio?

El avance de esta tecnología no significa que el litio vaya a desaparecer. La Agencia Internacional de Energía prevé que las baterías de sodio tendrán mayores oportunidades en almacenamiento estacionario, mientras que seguirán ocupando una porción menor del mercado de vehículos eléctricos hacia 2030.

El verdadero desafío para México es el ritmo. Mientras el país todavía intenta construir una cadena industrial alrededor del litio, China ya produce baterías a gran escala y desarrolla alternativas tecnológicas.

En 2025, China concentró más del 80% de la producción mundial de baterías, según la AIE. El avance del sodio agrega así una nueva presión para México, que deberá acelerar su estrategia si busca participar en el mercado global de almacenamiento de energía.