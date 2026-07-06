El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acercará sus servicios a la población mediante el programa Oficina Móvil, una estrategia que instala módulos temporales en distintos puntos del país para ofrecer trámites fiscales gratuitos y sin necesidad de cita previa.

Oficial y confirmado | El SAT visitará municipios, universidades y ferias de empleo: habrá servicio gratis a los contribuyentes que cumplan esta condición

Durante julio, las jornadas de atención se llevarán a cabo hasta el viernes 10 en diversas entidades federativas. Las fechas, sedes y horarios pueden consultarse en el calendario oficial publicado por la autoridad tributaria.

¿Qué es la Oficina Móvil del SAT?

La Oficina Móvil es un esquema de atención itinerante mediante el cual el SAT instala módulos temporales en espacios de fácil acceso, como:

Plazas públicas

Presidencias municipales

Centros comunitarios

Universidades

Empresas

Ferias de empleo

Otros eventos organizados por instituciones públicas o privadas

El objetivo es facilitar el acceso a los servicios fiscales, especialmente en municipios alejados de las principales ciudades, comunidades indígenas y zonas con menor infraestructura gubernamental.

Esta estrategia forma parte del Plan Maestro 2026, impulsado por el organismo fiscal para fortalecer una atención más cercana, eficiente y accesible para los contribuyentes.

¿Quiénes pueden acudir a la Oficina Móvil del SAT?

Los módulos están dirigidos a personas físicas que habitan en las comunidades donde se instalan las oficinas móviles. Sin embargo, dependiendo de la sede y de la organización del evento, también pueden atender al público en general.

Desde su creación en 2022, este programa ha brindado servicio a más de 216,000 contribuyentes, ofreciendo tanto trámites fiscales como asesoría personalizada.

Entre los servicios que pueden realizarse en la Oficina Móvil se encuentran:

Inscripción al RFC

Para realizar este trámite es necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada e impresa.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento certificada.

Correo electrónico activo.

El formato correspondiente se llena directamente en el módulo.

Obtención o renovación de la e.firma

Además de la documentación básica, los contribuyentes deberán llevar una memoria USB para almacenar los archivos digitales del certificado.

En caso de renovación, también es recomendable presentar los archivos .cer, .key y la contraseña de la firma electrónica, si aún se conserva.

La primera emisión de la e.firma únicamente puede realizarse de manera presencial.

Constancia de Situación Fiscal

Para obtener este documento basta con presentar una identificación oficial y contar con el RFC activo. El personal del SAT imprime la constancia en el momento.

Asesoría fiscal

Los módulos también ofrecen orientación para:

Activar o actualizar el Buzón Tributario.

Resolver dudas sobre facturación electrónica (CFDI).

Actualizar medios de contacto.

Recibir información sobre obligaciones fiscales.

Horarios de atención del SAT

De manera general, las Oficinas Móviles operan en los siguientes horarios:

Lunes a jueves: de 9:00 a 17:00 horas.

Viernes: de 9:00 a 15:00 horas.

No obstante, algunas sedes pueden modificar sus horarios dependiendo del evento o la institución anfitriona.

El SAT recomienda consultar previamente el calendario oficial, acudir con suficiente anticipación y presentar tanto los documentos originales como sus respectivas copias para agilizar la atención.

Finalmente, la autoridad recuerda que todos los trámites son gratuitos, por lo que cualquier persona que solicite dinero a cambio de una cita o servicio puede ser denunciada ante el organismo.