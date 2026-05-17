El registro obligatorio de líneas telefónicas en México arrancó en enero de 2026 por mandato de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y desde entonces millones de usuarios corrieron a hacer el trámite. Sin embargo, no todos los que tienen una SIM de Telcel, Movistar o AT&T están obligados a cumplir con esta norma. Existe un grupo específico de personas que, por el tipo de servicio que contratan, queda completamente fuera del proceso de vinculación con la CURP, y muchas de ellas ni siquiera lo saben. La normativa de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no aplica de forma idéntica para todos los usuarios de telefonía móvil. La distinción clave está en el tipo de servicio contratado: las líneas diseñadas exclusivamente para transmisión de datos o conectividad industrial no entran en el padrón de identificación obligatoria. Esto significa que quienes operan dispositivos con SIM de datos pura —como módems, tabletas con conectividad, equipos de rastreo GPS o maquinaria industrial conectada a redes de Telcel, Movistar o AT&T— no tienen obligación legal de registrarse ante el regulador. Esta distinción también cubre a los usuarios de Operadores Móviles Virtuales (OMV) que ofrecen servicios de conectividad sin voz ni SMS convencionales. Para quienes sí están en la lista obligatoria, la fecha límite es el 29 de junio de 2026. Pasada esa fecha, cualquier línea telefónica que no haya completado el proceso de vinculación con la CURP sufrirá una suspensión total del servicio, sin que las operadoras hayan confirmado un período de reactivación. Esto aplica a usuarios de Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán Redes, entre otros. El objetivo declarado de la CRT al implementar este padrón es combatir delitos que se cometen a través del teléfono: principalmente la extorsión y el fraude cibernético. Al vincular cada número activo a una identidad real, el Estado de México busca contar con información confiable para rastrear actividades ilícitas. La forma más directa de verificarlo es revisar el tipo de contrato o plan activo en tu SIM. Si incluye llamadas o mensajes de texto, tu línea telefónica casi con certeza debe registrarse. Si se trata de un plan exclusivo de datos sin voz, conviene consultar directamente con tu operadora o con la CRT para confirmar si aplica la exención. No asumir que estás exento sin comprobarlo puede tener consecuencias en el servicio.