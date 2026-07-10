México dio un paso para modernizar la Administración Pública Federal tras firmar una alianza con Francia que busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. De acuerdo con el Gobierno federal, el acuerdo “marcará una nueva etapa en la modernización del Estado mexicano”.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, suscribieron una Carta y una Declaración de Intención. Según el comunicado, la cooperación permitirá que “el servicio público sea un facilitador del bienestar social y no un obstáculo”, mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione Gobierno de México

¿Qué cambios busca impulsar la alianza entre México y Francia?

La cooperación contempla el intercambio de experiencias con instituciones francesas para fortalecer el funcionamiento del Gobierno mexicano, elevar la calidad del servicio público y consolidar una administración más eficiente y transparente.

Profesionalizar a las personas servidoras públicas mediante capacitación especializada.

Impulsar el liderazgo femenino en los espacios de toma de decisiones.

Compartir experiencias sobre innovación gubernamental.

Fortalecer las políticas de integridad, ética y prevención de la corrupción.

Modernizar los procesos administrativos para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Promover una gestión basada en la legalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas.

México y Francia firmaron una alianza para modernizar la Administración Pública, fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y profesionalizar el servicio público. Gobierno de México

La colaboración también incluye al Instituto Nacional del Servicio Público de Francia (INSP), reconocido internacionalmente por su modelo de formación y selección de líderes gubernamentales con base en el mérito y la preparación profesional.

Así podría cambiar la atención a los ciudadanos con esta cooperación

Uno de los objetivos centrales de la alianza es mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas para que los trámites y servicios gubernamentales sean más eficientes, transparentes y orientados a resolver las necesidades de la población.

El acuerdo permitirá intercambiar conocimientos técnicos con especialistas franceses en áreas como innovación administrativa, integridad pública y combate a la corrupción, aprovechando la experiencia de Francia, considerada referente mundial en Derecho Administrativo moderno.

Aunque la firma de los acuerdos no implica cambios inmediatos para los ciudadanos, establece una hoja de ruta para fortalecer las capacidades del Gobierno federal mediante capacitación, asesoría técnica y nuevas estrategias que contribuyan a una gestión pública más eficaz y confiable.