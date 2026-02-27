La Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo en la legislación laboral al aprobar la reforma para reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales. Esta medida, impulsada originalmente bajo el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió el respaldo unánime de los 61 legisladores presentes en la sesión de comisiones, marcando un hito en los derechos de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, la implementación de este nuevo esquema no será inmediata. El dictamen establece un régimen de aplicación gradual que comenzará el próximo año: Es fundamental destacar que esta transición se realizará sin disminución de sueldos o prestaciones para los empleados. Durante el debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, generó controversia al presentar una reserva que buscaba obligar a los legisladores a trabajar 48 horas a la semana. Con la frase “pongan el ejemplo”, la diputada propuso que el Congreso adoptara una jornada con asistencia verificable y un solo día de descanso obligatorio, tal como lo hacen millones de ciudadanos en el país. A pesar de la argumentación de Ballesteros, quien señaló que Morena “no se sabe la de chambear”, la bancada oficialista y sus aliados no respaldaron la reserva. En consecuencia, la propuesta de modificar el esquema laboral interno del Congreso para aumentar sus horas de trabajo fue rechazada y no se admitió en la discusión final del dictamen. La reforma también introduce cambios significativos en el pago de tiempo extraordinario. Las horas extra se pagarán un 100% adicional y no podrán exceder las 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias por cuatro días. En caso de que un empleador rebase este límite, deberá pagar un 200% adicional, además de quedar estrictamente prohibido que menores de 18 años trabajen tiempo extra. Para garantizar que estas nuevas normas se cumplan, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, adelantó que ya se trabaja en el desarrollo de un sistema electrónico de vigilancia. Este mecanismo permitirá supervisar el cumplimiento de la ley una vez que entre en vigor, asegurando que la reducción de la jornada no afecte la integridad de los ingresos de los trabajadores. El diputado Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que el acuerdo actual permite que cualquier reserva, adición o voto particular sobre esta reforma se presente directamente ante el Pleno. Allí se llevará a cabo la discusión y el análisis final para consolidar este cambio estructural en el mundo del trabajo en México.