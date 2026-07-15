Los conductores que circulan por calles y avenidas de la Ciudad de México deben conocer que las ambulancias, unidades de bomberos, protección civil y otros vehículos de emergencia cuentan con prioridad de paso cuando llevan encendidas las señales luminosas y audibles. Ignorar esta obligación puede derivar en importantes sanciones económicas.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que todos los automovilistas deben facilitar el paso de estos vehículos para que puedan atender emergencias sin retrasos. La norma también contempla penalizaciones adicionales, como puntos de castigo en la licencia de conducir.

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En 2026, con el incremento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las multas por incumplir esta disposición también aumentaron. A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA tiene un valor diario de 117.31 pesos, cifra utilizada para calcular las sanciones administrativas en la capital del país.

La ley obliga a ceder el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia

El artículo 8, fracción X, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que los conductores deben dar prioridad a los vehículos de emergencia que circulen con las señales luminosas y audibles encendidas, disminuyendo la velocidad para despejar el camino y procurando alinearse hacia la derecha. Esta obligación aplica para ambulancias, unidades de bomberos, protección civil y demás vehículos autorizados para atender emergencias.

Además, el artículo 10, fracción III, establece que los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos cuando circulen con las señales luminosas o audibles en funcionamiento. El incumplimiento de estas disposiciones no solo representa un riesgo para quienes requieren atención urgente, sino que también genera consecuencias administrativas para el conductor infractor, incluyendo multas económicas y la acumulación de tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

Ambulancias

¿Cuánto deberán pagar los conductores que no dejen pasar a una ambulancia?

Negarse a ceder el paso a una ambulancia puede resultar costoso. Con el valor vigente de la UMA de 117.31 pesos a partir del 1 de febrero de 2026, las sanciones quedan de la siguiente manera:

20 UMA: 2,346.20 pesos.

25 UMA: 2,932.75 pesos.

30 UMA: 3,519.30 pesos.

Además de la multa económica, el conductor recibirá tres puntos de penalización en su licencia de conducir.

Estas cantidades corresponden a la sanción prevista en el artículo 10, fracción III, del Reglamento de Tránsito para quienes no respeten la preferencia de paso de los vehículos de emergencia. La medida busca garantizar que ambulancias y demás unidades lleguen lo más rápido posible a los sitios donde se requiere atención médica, rescate o protección civil.

Alerta para todos los conductores de autos y motos | Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en mayo 2026 . Foto (IA)

¿Cuándo está permitido rebasar a otros vehículos?

Aunque el Reglamento de Tránsito permite realizar maniobras de rebase, estas solo pueden efectuarse bajo determinadas condiciones para evitar riesgos a otros usuarios de la vía.

Entre las reglas que establece la ley destacan:

Rebasar únicamente por el lado izquierdo .

Mantener al menos 1.50 metros de distancia lateral al adelantar bicicletas, motocicletas, vehículos eléctricos personales o VEMEPE.

Realizar la maniobra únicamente cuando existan condiciones de seguridad y visibilidad.

No invadir el carril contrario cuando la maniobra esté prohibida por señalamiento o represente un riesgo.

Nunca rebasar a un vehículo que se haya detenido para ceder el paso a peatones.

Cumplir con estas disposiciones no solo ayuda a evitar multas, sino que también reduce el riesgo de accidentes y facilita el desplazamiento de ambulancias y demás vehículos de emergencia cuando cada segundo puede ser determinante para salvar vidas.