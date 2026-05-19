Confirmado | El Gobierno suspenderá para siempre las licencias de conducir a las personas que tengan estos autos.

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El uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte de pasajeros a cambio de dinero puede generar sanciones importantes en Colombia. Aunque muchas personas creen que la licencia se pierde automáticamente y para siempre, la normativa vigente establece un proceso distinto según cada caso.

La ley colombiana contempla medidas específicas para quienes utilicen carros o motos particulares en actividades de servicio público no autorizado, como operar de manera informal transportando pasajeros sin habilitación legal.

La sanción depende de si se trata de una primera infracción o de una reincidencia, por lo que no todos los conductores enfrentan la misma consecuencia.

Qué pasa si usan un vehículo particular para transportar pasajeros por dinero

En Colombia, prestar servicio público con un vehículo de placa particular sin autorización es una conducta sancionada por el Código Nacional de Tránsito.

Esto incluye situaciones como operar como taxi sin habilitación, hacer recorridos informales cobrando pasaje o utilizar un carro o moto particular para transporte remunerado sin los permisos exigidos por el Ministerio de Transporte.

Según el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, cuando la conducta ocurre por primera vez, la consecuencia es la suspensión temporal de la licencia de conducción.

Cuando existe reincidencia, la licencia de conducir puede ser suspendida para siempre. ChatGPT

La norma no fija un plazo exacto para esta suspensión en este caso concreto, quedando sujeta al criterio de la autoridad de tránsito dentro del proceso contravencional correspondiente.

Casos en los que sí puede cancelarse la licencia para siempre

La situación cambia cuando existe reincidencia. Si un conductor vuelve a ser sorprendido prestando servicio público con vehículo particular sin autorización, la autoridad puede ordenar la cancelación de la licencia.

Esta medida anula la validez del documento vigente y obliga al conductor a entregarlo formalmente ante tránsito.

Transcurridos 25 años desde la cancelación, el conductor puede solicitar una nueva licencia, siempre que vuelva a cumplir los requisitos legales, exámenes y trámites exigidos por las autoridades de tránsito competentes.

Cómo funciona el proceso desde el comparendo

La sanción no se aplica de manera automática. Cuando la autoridad detecta la infracción, primero realiza el comparendo correspondiente e inicia un proceso administrativo.

En ese momento puede efectuarse la retención preventiva de la licencia, la cual queda registrada en el RUNT mientras se define la responsabilidad del conductor.

Posteriormente, la autoridad emite una resolución en la que determina si corresponde imponer suspensión temporal o cancelación por reincidencia.

Otras consecuencias por esta infracción

Además del riesgo sobre la licencia, esta conducta puede generar otras sanciones relevantes:

Inmovilización del vehículo.

Multas económicas de alto valor.

Registro de la sanción en el SIMIT y el RUNT.

Agravamiento de la situación si el conductor maneja durante un período de suspensión, lo que puede derivar en cancelación inmediata de la licencia.

La regulación busca controlar el transporte informal y exigir que quienes movilicen pasajeros de manera remunerada cumplan con seguros, habilitaciones y requisitos técnicos propios del servicio público.