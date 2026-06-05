La Secretaría de Estado de Estados Unidos confirmó ante la Cámara de Representantes que Washington cerrará por lo menos una de sus oficinas consulares en México.

Según explicó Marco Rubio, la medida responde a una auditoría interna sobre el rendimiento operativo de representaciones diplomáticas en distintos países, en las que el volumen de visas americanas procesadas se convirtió en el principal indicador para justificar la continuidad o el cierre de cada sede.

Cierra un consulado de Estados en México: cuál es la lógica detrás de la auditoría diplomática

Durante su comparecencia ante legisladores, Marco Rubio explicó que la administración de Donald Trump somete a escrutinio la actividad de sus representaciones consulares en múltiples países.

Bajo ese esquema, las representaciones con baja demanda de servicios podrían fusionarse, reducirse o cerrarse definitivamente, reasignando funciones a oficinas con mayor capacidad instalada.

“Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado”, declaró Marco Rubio ante los representantes, sin precisar el nombre de la sede ni la fecha de cierre.

Hasta el momento, el Departamento de Estado tampoco público un calendario oficial ni detallo cómo se garantizará la continuidad de los servicios para ciudadanos mexicanos y estadounidenses afectados.

Estados Unidos cerrará un consulado en México tras una auditoría impulsada por Marco Rubio; la sede afectada aún no ha sido identificada y podría impactar trámites de visas y servicios consulares. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Qué consulado de Estados Unidos en México cerrará y qué servicios están en riesgo

La identidad de la oficina que dejará de operar permanece sin confirmar. Estados Unidos cuenta con una amplia red consular en México integrada por su embajada en Ciudad de México y diferentes consulados generales distribuidos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mérida, Matamoros, Nogales y Nueva Laredo, entre otras. Cualquiera de estas sedes podría estar bajo evaluación.

Los consulados estadounidenses en México ofrecen servicios fundamentales para ambas nacionalidades: trámites de visas no inmigrantes y e inmigrantes, renovaciones de pasaportes para ciudadanos americanos en el exterior, atención consular de emergencia, autenticación de documentos y asistencia en casos de arresto o fallecimiento de connacionales.

El cierre de una sede implicaría redirigir esa demanda hacia oficinas más cercanas, lo que podría aumentar los tiempos de espera y los costos de traslado para los solicitantes.

El Departamento de Estado no informó si contempla mecanismos temporales, unidades móviles o acuerdos con otras sedes para absorber la carga operativa del consulado que cerraría.

Crece la presión sobre Estados Unidos y México

El anuncio de Marco Rubio se produce en un momento de particular sensibilidad diplomática entre ambos países. Días antes, medios de Estados Unidos reportaron -con base en fuentes anónimas dentro del Departamento de Estado- que Washington también analiza el funcionamiento de los 53 consulados que México mantiene en territorio americano, aunque sin precisar los motivos ni las posibles consecuencias de esa revisión.

En meses recientes, sectores cercanos al Partido Republicano y aliados del presidente Donald Trump acusaron a algunos consulados mexicanos en Estados Unidos de intervenir en asuntos políticos relacionados con migración y con la agenda del gobierno federal.

México rechazó categóricamente esas acusaciones y reiteró que sus representaciones consulares se limitan a proteger y asistir a los connacionales que residen en el exterior.

A ese escenario se suma la tensión generada por declaraciones del embajador estadounidense en México que el gobierno de Claudia Sheinbaum calificó de injerencistas en asuntos internos. A pesar de ese clima, el Departamento de Estado reconoció recientemente que la administración Claudia Sheinbaum mostró mayor disposición al diálogo en materia de seguridad y combate al narcotráfico que su predecesora.