La Cancillería de Colombia confirmó que, por única vez, varios consulados en el exterior habilitan jornadas especiales para que los ciudadanos puedan tramitar o renovar su pasaporte sin turno previo. La medida aplica durante abril y busca descongestionar la demanda, ampliar la cobertura y permitir que más colombianos accedan al documento de viaje en menor tiempo. Según informó la entidad, las jornadas incluyen horarios extendidos, atención los sábados, consulados móviles y un descuento del 10 % para quienes votaron en las elecciones legislativas. La estrategia está disponible en consulados con alta presencia de colombianos en Estados Unidos, España y Chile. La Cancillería confirmó jornadas especiales en sedes con alta demanda de trámites consulares. En varias de ellas se permiten atención por orden de llegada, mientras que otras combinan citas con cupos adicionales. Los consulados habilitados son: En estas sedes se habilitan jornadas extraordinarias durante abril, con atención ampliada y más disponibilidad para tramitar el pasaporte colombiano. Sí. La Cancillería confirmó un descuento del 10 % en el trámite del pasaporte para los ciudadanos que participaron en las elecciones al Congreso. Para acceder al beneficio es necesario presentar: El descuento aplica únicamente durante abril y solo en los consulados incluidos en la jornada extraordinaria. Los consulados tienen horarios extendidos y jornadas adicionales para facilitar el acceso al trámite del pasaporte colombiano. De manera general, la atención funciona así: La Cancillería indicó que cada consulado informa los horarios exactos a través de sus canales oficiales. Los requisitos dependen de la edad del solicitante. La Cancillería recordó que todos los trámites deben realizarse de manera presencial. Las autoridades consulares pueden solicitar documentos adicionales para verificar la nacionalidad, dependiendo de cada caso.