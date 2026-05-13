La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 14 de mayo de 2026 a San Matías apóstol y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Matías es conocido como el apóstol número 13, elegido póstumamente para reemplazar a Judas Iscariote tras su traición y suicidio. Su elección se llevó a cabo por los otros 11 apóstoles después de la Ascensión de Jesús, como lo narra la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para seleccionar al nuevo apóstol, se presentaron dos candidatos: Matías y José, hijo de Sabas y después de orar, decidieron echar suertes, resultando en la elección de Matías, quien fue agregado al grupo de los doce apóstoles.Aunque no se conoce mucho más sobre su vida, se acredita a San Matías el haber sido testigo de la vida pública de Jesús, participando en sus enseñanzas desde el bautismo hasta su ascensión. A pesar de la escasez de información sobre su trayectoria, su fidelidad y compromiso con el evangelio lo destacan como un modelo para los cristianos. La figura de Matías nos recuerda la importancia de mantener un testimonio claro de la fe, incluso en un contexto donde la traición y la indignidad pueden aparecer.Tradiciones antiguas sostienen que San Matías fue uno de los 72 discípulos enviados por Jesús para misionar y se dice que murió crucificado. La iconografía popular lo representa con una cruz de madera, lo que ha llevado a que sea venerado especialmente por los carpinteros. Sus reliquias se encuentran en Tréveris, Alemania, donde es considerado patrono y en la basílica de Santa María la Mayor en Roma, evidenciando su relevancia en la historia de la Iglesia. Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo El 14 de mayo de 2026, varias festividades religiosas tendrán lugar en honor a santos de diversas épocas y lugares. Entre ellos, se conmemora al Beato Tutón de Ratisbona, un santo que ha sido fuente de inspiración para muchos fieles desde su canonización. Su legado perdura en las comunidades que siguen sus enseñanzas y valores.También se celebra a San Abrúnculo de Langres, conocido por su labor en el siglo V, así como a San Cartago de Lismore y San Eremberto de Tolouse, ambos reconocidos en el siglo VII. La diversidad de santos de diferentes siglos resalta la rica historia de la veneración a figuras religiosas en el cristianismo.Por otro lado, destacan la Santa Justa de Cerdeña y el Beato Gil de Vaozéla, desde los siglos II y XIII respectivamente, junto a personalidades más contemporáneas como Santa María Mazzarello y San Miguel Garicoïts. La celebración de estos santos ofrece la oportunidad a los fieles de reflexionar sobre su fe y las contribuciones que estos personajes han hecho a lo largo de la historia.