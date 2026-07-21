Su elección se dio tras acuerdos entre las diferentes bancadas del Congreso.

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El representante a la Cámara por Córdoba Nicolás Barguil fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2027, luego de obtener 180 votos a favor y uno en blanco durante la sesión plenaria de instalación del nuevo Congreso.

La elección del congresista conservador se dio en medio de los acuerdos políticos alcanzados entre las diferentes colectividades que tendrán participación en la mesa directiva de la corporación. Barguil llegó como candidato único después de que otras fuerzas políticas retiraran sus aspiraciones para concentrar esfuerzos en otros cargos del Legislativo.

Con esta decisión, el Partido Conservador asumirá la conducción de la Cámara de Representantes durante el primer año del nuevo periodo constitucional, en un momento clave para la discusión de los proyectos que marcarán la agenda del Gobierno nacional.

¿Quién es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes?

Nicolás Barguil nació en Montería, Córdoba, y llegó al Congreso por primera vez en 2022 como representante a la Cámara por su departamento con el aval del Partido Conservador.

Antes de iniciar su carrera política, desarrolló una trayectoria de más de 14 años en el sector agroindustrial, donde ocupó cargos administrativos, de asesoría y consultoría. Además, tuvo participación como representante gremial ante organizaciones relacionadas con la producción agrícola, una experiencia que posteriormente trasladó a sus iniciativas legislativas.

El nuevo presidente de la Cámara es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Durante su primer periodo en el Congreso integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente, donde participó en debates relacionados con el sector agropecuario, energía, recursos naturales y desarrollo rural.

¿Cuántos votos obtuvo Nicolás Barguil para llegar a la Presidencia de la Cámara?

La elección de Nicolás Barguil estuvo marcada por un amplio respaldo dentro de la Cámara de Representantes. El congresista obtuvo 180 votos a favor y un voto en blanco, una cifra que reflejó el acuerdo construido previamente entre las bancadas.

El representante conservador logró consolidar apoyos luego de varias reuniones entre los compromisarios de los partidos políticos, quienes definieron la distribución de los cargos directivos del Congreso para el inicio del nuevo cuatrienio.

La decisión dejó sin posibilidad de avanzar otras candidaturas, entre ellas la del representante Daniel Briceño, quien había sonado como una de las cartas del Centro Democrático para presidir la Cámara.

¿Qué dijo Nicolás Barguil en su primer discurso como presidente de la Cámara?

Tras asumir el cargo, Nicolás Barguil aseguró que su gestión estará enfocada en garantizar el equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas que hacen parte del Congreso.

Durante su intervención, destacó la importancia de que la Cámara de Representantes mantenga independencia institucional y aseguró que la función del Legislativo debe estar orientada a generar resultados para los ciudadanos.

El nuevo presidente de la Cámara también hizo un reconocimiento al presidente electo Abelardo de la Espriella, con quien comparte origen cordobés, aunque afirmó que esa relación no afectará la autonomía de la corporación.

Barguil señaló que el Congreso debe evitar la confrontación permanente y concentrarse en la construcción de acuerdos que permitan avanzar en soluciones para el país.

¿Qué experiencia tiene Nicolás Barguil en el Congreso?

Durante su paso por la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil participó en diferentes proyectos relacionados con el desarrollo económico, el campo colombiano y la transición energética.

Entre sus iniciativas se encuentra la promoción de la economía del hidrógeno, una propuesta enfocada en impulsar nuevas fuentes energéticas y fortalecer la diversificación de la matriz energética nacional.

También ha defendido proyectos relacionados con el fortalecimiento del sector agropecuario, la productividad rural y el apoyo a las regiones productoras.

Su experiencia previa en el sector privado y su vínculo con actividades agrícolas de Córdoba han sido algunos de los elementos que han marcado su agenda dentro del Legislativo.

¿Cómo quedó conformada la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes?

Además de la elección de Nicolás Barguil como presidente, la Cámara de Representantes definió los otros cargos de su mesa directiva para el primer año legislativo.

La Primera Vicepresidencia quedó en manos de Simón Molina, representante del partido Creemos, mientras que la Segunda Vicepresidencia será ocupada por Erick Velasco, integrante del Pacto Histórico.

La presencia de Velasco en la mesa directiva responde a la participación que corresponde a los sectores declarados en oposición, de acuerdo con las normas que regulan la representación política en el Congreso colombiano.

Con esta nueva composición, la Cámara inicia una etapa en la que deberá definir la discusión de las principales reformas y proyectos del nuevo Gobierno, además de ejercer control político sobre las decisiones del Ejecutivo.

¿Qué retos tendrá Nicolás Barguil como presidente de la Cámara?

Uno de los principales desafíos de Nicolás Barguil será liderar los debates legislativos durante el primer año del nuevo Congreso y mantener los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.

Desde la Presidencia de la Cámara tendrá la responsabilidad de organizar las sesiones plenarias, garantizar el desarrollo de los debates y administrar los tiempos de discusión de los proyectos de ley.

Además, deberá manejar un escenario político con diferentes sectores representados, incluyendo partidos de gobierno, independientes y oposición.