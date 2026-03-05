En medio del debate público sobre la reforma laboral, autoridades federales salieron a aclarar algunas de las dudas más frecuentes entre trabajadores y empresas. La propuesta busca reducir gradualmente la jornada semanal, pero sin modificar derechos laborales ya establecidos. La transición hacia el nuevo modelo será progresiva y tomará varios años. Mientras tanto, el esquema actual seguirá funcionando con ajustes graduales, por lo que en los próximos meses muchos trabajadores no verán cambios inmediatos en sus horarios o condiciones laborales. La reforma laboral plantea reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, con el objetivo de acercar a México a estándares laborales internacionales. Sin embargo, el cambio no se aplicará de forma inmediata en todos los centros de trabajo. El Gobierno explicó que la reducción se implementará de manera gradual para permitir que empresas y empleadores se adapten al nuevo esquema sin afectar la operación ni el empleo. La intención es mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, manteniendo la productividad en los distintos sectores económicos. Uno de los puntos que más interés ha generado es el número de días de descanso que tendrán los trabajadores con la nueva jornada. De acuerdo con las autoridades, quienes trabajen ocho horas diarias podrán contar con dos días de descanso por semana. En la práctica, esto permitiría un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, un modelo común en varios países. No obstante, la forma en que se organizarán los horarios dependerá de cada empresa y de las modificaciones que se realicen a la legislación laboral en los próximos años. A pesar de la reducción de la jornada semanal, el Gobierno aclaró que varios derechos laborales no cambiarán en el corto plazo. Entre ellos se mantiene la jornada máxima diaria de ocho horas. También seguirán vigentes las reglas actuales para el pago de horas extra y prestaciones como el pago adicional por trabajar en días festivos. Además, las autoridades reiteraron que la reforma no implicará una reducción salarial para los trabajadores durante la implementación del nuevo esquema.