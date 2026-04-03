El SAT emitió una advertencia a los contribuyentes respecto a la obligación de declarar los ingresos en dólares. Esta obligación es especialmente relevante para aquellos que poseen fondos depositados en cuentas bancarias. En detalle, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una vigilancia exhaustiva sobre los movimientos en moneda extranjera realizados por los contribuyentes en México. Los usuarios bancarios deben prestar atención a las condiciones impuestas a nivel nacional. Ten en cuenta las obligaciones fiscales y evita inconvenientes con las autoridades. Mantenerse al tanto con los requisitos obligatorios te ahorrará problemas a futuro. El Servicio de Administración Tributaria ha recordado a los contribuyentes la obligación de reportar los depósitos en dólares en sus cuentas bancarias, conforme a lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF). La declaración de los depósitos en dólares asegura la transparencia en el sistema financiero. Esta práctica permite a las autoridades fiscales rastrear el flujo de dinero y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con el pago de los impuestos correspondientes. El incumplimiento de esta regulación puede acarrear sanciones severas, que oscilan desde advertencias hasta el bloqueo temporal de cuentas bancarias, dependiendo de la frecuencia y el monto de las omisiones. Aunque esta medida afecta a todos los usuarios, su impacto es particularmente significativo entre los trabajadores independientes que reciben pagos de clientes internacionales. Estos contribuyentes están obligados a emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para todos sus ingresos, incluyendo aquellos percibidos en moneda extranjera. Le solicitamos que se comunique con su entidad financiera para confirmar el bloqueo temporal y obtener las razones específicas que ha proporcionado el SAT. Por lo general, el bloqueo temporal se origina por adeudos fiscales pendientes. Es recomendable revisar sus declaraciones de impuestos y confirmar que no haya pagos atrasados. En ciertos casos, el bloqueo puede estar relacionado con errores en la información presentada. Es fundamental mantener un control riguroso sobre las obligaciones fiscales para evitar inconvenientes que puedan derivar en bloqueos temporales. La verificación de la información es clave para asegurar el cumplimiento adecuado de las normativas fiscales. Acérquese a las oficinas del SAT más próximas a su residencia para obtener información precisa acerca de la razón del bloqueo temporal y los trámites requeridos para la reactivación de su cuenta. En caso de que el bloqueo temporal se deba a un adeudo, se recomienda realizar el pago correspondiente a la mayor brevedad posible. Si no es factible abonar la totalidad de la deuda de inmediato, existe la opción de solicitar un convenio de pago con el SAT. Es fundamental atender esta situación con prontitud para evitar complicaciones adicionales. S.A.