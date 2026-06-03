Migraciones eliminó uno de los requisitos más difíciles para obtener el pasaporte y ahora miles de ciudadanos lo podrán tramitar.

La Superintendencia Nacional de Migraciones comenzó este lunes 1 de junio una nueva modalidad de atención para quienes necesiten tramitar el pasaporte electrónico en Perú.

Desde ahora, los ciudadanos podrán acudir directamente a las sedes habilitadas sin necesidad de obtener una cita previa. La atención se realizará por orden de llegada y dentro del horario establecido en cada oficina.

La medida apunta a agilizar el acceso al documento y reducir uno de los requisitos que más dificultades generaba entre los usuarios .

Eliminan un requisito para la renovación de pasasaporte en Perú: miles de ciudadanos se verán beneficiados

Según estimaciones de la entidad, diariamente podrán atenderse alrededor de cinco mil personas bajo este nuevo sistema.

Migraciones eliminó uno de los requisitos más difíciles para obtener el pasaporte y ahora miles de ciudadanos lo podrán tramitar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La directora de operaciones de Migraciones, Valeria Morales, explicó que el trámite no requiere formularios adicionales ni pagos extra más allá del derecho de expedición del pasaporte.

“El servicio es 100% gratuito. Lo único que tienes que traer es el pago de la tasa de S/ 120.90 y el último DNI emitido”, indicó la funcionaria.

Así funciona la nueva atención en las oficinas

Durante la primera jornada del nuevo sistema, decenas de usuarios llegaron desde muy temprano a las oficinas para iniciar el trámite.

Según Morales, algunas personas comenzaron a hacer fila desde las 6:30 de la mañana en la sede ubicada en el distrito de Breña. La atención oficial arrancó a las 8:00 a. m.

La funcionaria detalló que el promedio de atención por usuario es de aproximadamente dos horas y señaló que en esa sede se registraron alrededor de 300 personas durante las primeras horas de funcionamiento.

Cómo obtener el pasaporte sin cita previa

Los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los sábados, el horario será de ocho de la mañana a una de la tarde.

La atención seguirá realizándose por orden de llegada, por lo que Migraciones recomendó acudir con todos los requisitos listos para evitar demoras.

Qué documentos se necesitan para obtener el pasaporte

Para iniciar el trámite, los usuarios deberán presentar únicamente dos requisitos básicos:

Documento Nacional de Identidad vigente

el comprobante de pago por derecho de expedición del pasaporte electrónico.

El pago puede realizarse a través de la plataforma virtual del Banco de la Nación o de manera presencial en las oficinas de Migraciones que permitan efectuar el trámite directamente.

La entidad remarcó que no existe ningún cobro adicional ni intermediarios autorizados para acelerar el procedimiento.

Con este nuevo esquema, Migraciones busca facilitar el acceso al pasaporte electrónico y acelerar la atención diaria en las oficinas habilitadas en el país.