El pasaporte de Estados Unidos es un documento fundamental y obligatorio para ingresar o salir del país. Las autoridades federales establecen reglas estrictas sobre su validez, impactando directamente en ciudadanos y extranjeros al momento de cruzar fronteras.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, existen límites claros sobre los pasaportes vencidos y aquellos emitidos hace muchos años, lo que puede impedir viajar si no se cumplen ciertos requisitos.

Estados Unidos denega el ingreso al país de las personas con estos pasaportes

El pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años en adultos, y una vez superado ese plazo, el documento queda vencido y pierde validez para viajar.

Esto significa que ninguna persona puede ingresar ni salir del país con un pasaporte expirado, ya que deja de ser un documento válido de identificación internacional. Además, muchas aerolíneas y países exigen que el pasaporte tenga meses de vigencia restante, lo que refuerza estas restricciones.

Qué pasa con los pasaportes emitidos hace más de 15 años

Uno de los puntos más importantes de la normativa es que solo pueden renovarse los pasaportes emitidos dentro de los últimos 15 años.

Esto implica que los documentos más antiguos quedan automáticamente fuera del sistema de renovación . En esos casos, la persona no puede hacer un trámite simplificado y debe iniciar un proceso completamente nuevo, como si solicitara el pasaporte por primera vez.

En la práctica, esto afecta directamente a quienes tienen pasaportes muy antiguos, ya que no podrán utilizarlos ni actualizarlos sin realizar un nuevo trámite presencial.

Estados Unidos determina, por norma federal, que hay ciudadanos que no pueden renovar su pasaporte y deben solicitar uno nuevo. Fuente: Shutterstock.

Quiénes pueden renovar el pasaporte y quiénes no

De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado, solo pueden hacerlo quienes cumplen con todos estos requisitos:

Pasaporte emitido hace menos de 15 años.

Documento en buen estado.

Emitido cuando la persona tenía 16 años o más.

Nombre actual o con documentación legal de cambio.

En cambio, deberán solicitar un pasaporte nuevo quienes tengan documentos emitidos hace más de 15 años, vencidos fuera de ese plazo o que no cumplan con estas condiciones.

Documentos obligatorios para renovar el pasaporte en Estados Unidos

El proceso de renovación requiere presentar una serie de documentos esenciales definidos por el gobierno federal:

Formulario DS-82 completo.

Pasaporte anterior.

Fotografía reciente tipo pasaporte.

Pago de la tarifa correspondiente.