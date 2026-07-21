Quienes planeen viajar desde México hacia Estados Unidos deben prestar especial atención al estado de su pasaporte.

El documento es indispensable tanto para gestionar los permisos migratorios como para ingresar legalmente al país.

¿Por qué Estados Unidos puede impedir el ingreso si el pasaporte no está vigente?

Todo ciudadano mexicano que pretenda ingresar a Estados Unidos necesita contar con un pasaporte vigente .

Sin un pasaporte válido, no es posible solicitar una visa americana, ya que las autoridades verifican la identidad del solicitante y comprueban que el documento cumpla con los requisitos establecidos.

A su vez, el pasaporte debe conservar vigencia durante toda la estadía prevista en territorio estadounidense.

¿Qué sucede con la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

El documento permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. Chatgpt

En algunos casos, la Border Crossing Card (BCC) permite ingresar a determinadas zonas fronterizas sin necesidad de presentar el pasaporte durante el cruce.

Sin embargo, existe un requisito clave: para obtener la BCC también es obligatorio contar previamente con un pasaporte vigente.

Una vez emitida, la tarjeta permite ingresar únicamente a determinadas áreas y por períodos limitados:

California: hasta 40 kilómetros de la frontera.

Arizona: hasta 120 kilómetros de la frontera.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros de la frontera o hasta la Interestatal 10 (lo que quede más al norte).

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera.

¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

Si el pasaporte está próximo a vencer o ya perdió vigencia, el Gobierno de México establece el siguiente procedimiento para renovarlo:

Solicitar una cita y acudir a una Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o a una Oficina de Enlace.

Entregar el pasaporte anterior .

Presentar el comprobante de pago de derechos.

Aportar la documentación que acredite la nacionalidad mexicana y la identidad del solicitante.

¿Por qué conviene revisar el pasaporte antes de planificar el viaje?

Más allá de los boletos o las reservas, el pasaporte vigente es el primer requisito para iniciar cualquier trámite relacionado con un viaje a Estados Unidos .

No verificar su estado con anticipación puede impedir la obtención de la visa americana o de la BCC, y en consecuencia frustrar el ingreso al país, incluso antes de comenzar el viaje.