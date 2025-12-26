En esta noticia Se despiden los taxis de CDMX: el adiós llega con poyos económicos para renovarlos

La imagen tradicional del taxi en la Ciudad de México comenzó a quedar atrás. El Gobierno de Clara Brugada Molina puso en marcha un ambicioso proceso de renovación vehicular que busca modernizar el servicio, reducir emisiones y convertir a los taxis en un emblema de la nueva movilidad urbana.

El arranque del programa “Sustitución de Transporte Público Individual”, en este caso los taxis, se dio con la chatarrización de 300 taxis con más de una década de antigüedad, como parte de un plan más amplio que contempla la sustitución de 800 unidades. Para la jefa de Gobierno, se trata de una transformación estructural del transporte individual.

“Sabemos que el servicio de taxi tiene que irse transformando y modernizando”, afirmó Clara Brugada Molina al presentar el programa de Sustitución de Transporte Público Individual, al señalar que “son tiempos de electromovilidad” y que el transporte en la capital “va a ir avanzando a que todo sea eléctrico”.

El programa contempla incentivos directos para que los concesionarios sustituyan unidades obsoletas por vehículos más modernos y menos contaminantes. “Es un apoyo económico que se le da para que puedan cambiar su auto”, explicó Brugada Molina durante la jornada de chatarrización.

“Presenciamos la chatarrización de los taxis que ya tienen más de 10 años, que cumplieron su función útil y que es necesario cambiarlos”, sostuvo, al destacar que el objetivo es acelerar la transición hacia tecnologías limpias.

Los apoyos anunciados son:

120.000 pesos para la sustitución por un vehículo nuevo a combustión.

150.000 pesos si el taxi nuevo es híbrido.

200.000 pesos si se opta por un vehículo eléctrico, ya que “no están contaminando a la ciudad”.

Electromovilidad, tecnología y un nuevo rostro urbano

Para el Gobierno capitalino, la renovación va más allá del cambio de unidades. “En la Capital de la Transformación construimos un modelo de movilidad moderno, seguro, asequible y sustentable”, aseguró Brugada, al subrayar que una movilidad digna “también es bienestar para todas y todos”.

La mandataria adelantó que el programa incluye una modernización tecnológica integral. “Vamos a modernizar la tecnología con una buena aplicación que logre competitividad”, además de reforzar la seguridad con “sistemas de geolocalización con GPS, botones de pánico y videocámaras en los taxis”.

Finalmente, Brugada destacó el papel simbólico que tendrán los nuevos taxis en los próximos meses de cara al Mundial 2026. “Ustedes van a ser el nuevo rostro en la CDMX de la movilidad”, dijo a los taxistas, y remarcó que serán quienes “reciban el Mundial como la nueva cara de movilidad de la Ciudad de México”.