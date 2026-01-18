El Gobierno de EE.UU. lo confirmó recientemente: se suspende el procesamiento de visas para un gran número de extranjeros a partir de una fecha concreta de enero.

Desde el Departamento de Estado, organismo que lidera Marco Rubio, se encuentran llevando a cabo una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices para evitar que se malgasten los fondos gubernamentales. Checa todos los detalles al respecto.

Se suspende el procesamiento de visas para estos países

En función de la información que ha proporcionado el Departamento de Estado, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Iraq Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

El Gobierno de Donald Trump ha catalogado a estas regiones como de alto riesgo y pretende evitar que utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos y/o se conviertan en una carga pública para el país.

El Gobierno de Donald Trump confirmó última fecha antes de la suspensión del procesamiento de visas. (Foto: Archivo)

A partir de qué fecha entra en vigencia y qué tipo de visas quedarán pausadas

La medida que suspenderá el procesamiento de visados para los ciudadanos oriundos de países catalogados de alto riesgo entrará en vigencia a partir del 21 de enero de 2026.

La suspensión aplica para el trámite de visas de inmigrante. Quedan exentos los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior y quienes pidan la visa de “turista”, clasificada como “no inmigrante”.