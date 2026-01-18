En esta noticia
El Gobierno de EE.UU. lo confirmó recientemente: se suspende el procesamiento de visas para un gran número de extranjeros a partir de una fecha concreta de enero.
Desde el Departamento de Estado, organismo que lidera Marco Rubio, se encuentran llevando a cabo una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices para evitar que se malgasten los fondos gubernamentales. Checa todos los detalles al respecto.
Se suspende el procesamiento de visas para estos países
En función de la información que ha proporcionado el Departamento de Estado, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
El Gobierno de Donald Trump ha catalogado a estas regiones como de alto riesgo y pretende evitar que utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos y/o se conviertan en una carga pública para el país.
A partir de qué fecha entra en vigencia y qué tipo de visas quedarán pausadas
La medida que suspenderá el procesamiento de visados para los ciudadanos oriundos de países catalogados de alto riesgo entrará en vigencia a partir del 21 de enero de 2026.
La suspensión aplica para el trámite de visas de inmigrante. Quedan exentos los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior y quienes pidan la visa de “turista”, clasificada como “no inmigrante”.