El Gobierno de EE.UU. lo confirmó recientemente: se suspende el procesamiento de visas para un gran número de extranjeros a partir de una fecha concreta de enero.

Desde el Departamento de Estado, organismo que lidera Marco Rubio, se encuentran llevando a cabo una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices para evitar que se malgasten los fondos gubernamentales. Checa todos los detalles al respecto.

Se suspende el procesamiento de visas para estos países

En función de la información que ha proporcionado el Departamento de Estado, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Iraq
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

El Gobierno de Donald Trump ha catalogado a estas regiones como de alto riesgo y pretende evitar que utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos y/o se conviertan en una carga pública para el país.

El Gobierno de Donald Trump confirmó última fecha antes de la suspensión del procesamiento de visas. (Foto: Archivo)
A partir de qué fecha entra en vigencia y qué tipo de visas quedarán pausadas

La medida que suspenderá el procesamiento de visados para los ciudadanos oriundos de países catalogados de alto riesgo entrará en vigencia a partir del 21 de enero de 2026.

La suspensión aplica para el trámite de visas de inmigrante. Quedan exentos los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior y quienes pidan la visa de “turista”, clasificada como “no inmigrante”.