A través del programa Fertilizantes para el Bienestar, el Gobierno de México dio a conocer una de las noticias más esperadas por los productores agropecuarios del país. Se trata de un incentivo económico que les permitirá a los ciudadanos del territorio azteca que se desempeñen laboralmente en este sector afrontar los gastos de su oficio sin inconvenientes. Con corte al 30 de abril, la administración pública lleva a cabo la dispersión de recursos para los beneficiarios de este programa que residen en determinados estados. Quienes busquen obtener mayor información al respecto y conocer acerca de los alcances de esta iniciativa gubernamental, se les aconseja checar todos los detalles. Fertilizantes para el Bienestar mantiene en marcha la entrega gratuita de insumos para productoras y productores de pequeña escala en 25 entidades del país. Teniendo en cuenta el corte realizado al 30 de abril, los estados donde se realizaron las entregas del programa son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Este Programa para el Bienestar está dirigido a la población productora de pequeña escala dedicada a cultivos prioritarios, entre ellos maíz, frijol y otros de alto impacto según la región. El objetivo es fortalecer la producción agrícola mediante el acceso directo a insumos estratégicos, entregados directamente, sin intermediarios. La cantidad y tipo de fertilizante se determinan de acuerdo con el cultivo y la zona de atención. El apoyo puede alcanzar hasta 300 kilogramos por hectárea y un máximo de 600 kilogramos por productora o productor. Fertilizantes para el Bienestar tiene alcance nacional y forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la producción de alimentos y respaldar a las comunidades rurales. En la incorporación al programa se da prioridad a mujeres, personas con discapacidad y población indígena. Es importante destacar que la sola presentación de la solicitud de apoyo, documentos y anexos no garantiza el otorgamiento de los apoyos.