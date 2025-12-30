En la actualidad, muchas personas buscan espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina cotidiana, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado tras las celebraciones de fin de año, ya sean Navidad, Año Nuevo u otras festividades.

Si lo que realmente necesitas es hallar un lugar que te ayude a aliviar el estrés acumulado desde finales del año pasado, no puedes dejar de visitar esta maravillosa playa.

Por esta razón, muchos optan por emprender un viaje en automóvil hacia destinos que están rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son el principal atractivo. En México, existen numerosos rincones que ofrecen estas aguas, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que contribuye a que la tranquilidad sea un elemento primordial en la experiencia.

Escapadas: descubre la playa termal oculta junto a un pintoresco pueblo costero

Si usted se siente atraído por las playas y anhela escapar de la vida urbana sin alejarse demasiado, la playa Agua Caliente, ubicada en el pintoresco pueblo de La Ventana en Baja California Sur, representa una opción ideal.

Este lugar es célebre por sus aguas termales, que, según los residentes locales, tienen su origen en un volcán situado en las profundidades de la región. El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve.

Durante todo el año, sus aguas se mantienen cálidas a una temperatura ideal y su oleaje es apacible. Las vistas son perfectas para disfrutar de un atardecer o un amanecer, donde se puede apreciar una maravillosa fusión de colores en el cielo, que abarca tonalidades de naranja, fucsia y violeta.

Al llegar, una de las primeras impresiones que usted tendrá, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar. Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua.

Escapadas: la ruta ideal hacia la paradisíaca playa de Agua Caliente en Baja California

A pesar de que el sitio se encuentra alejado de la Ciudad de México, su proximidad al pintoresco pueblo de La Ventana, ubicado al sur de La Paz, facilita un acceso rápido y sencillo.

Para llegar a la playa Agua Caliente, es necesario dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal. Posteriormente, será preciso girar a la izquierda para continuar por Corredor Isla Cerralvo.

Más adelante, deberás girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.