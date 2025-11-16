En esta noticia

Las canas son inevitables, pero no todos quieren lucirlas. Aunque cada vez más personas optan por llevar el cabello al natural, muchos buscan soluciones para cubrirlas sin recurrir a tintes agresivos. La buena noticia es que existen alternativas caseras que prometen resultados efectivos y naturales.

¿Por qué aparecen las canas?

El cabello pierde pigmento con el paso del tiempo porque disminuye la producción de melanina. Este proceso es normal y suele comenzar a partir de los 30 o 40 años, aunque factores como el estrés, la genética y la alimentación pueden acelerar su aparición.

El remedio casero que gana popularidad

Una mezcla de bicarbonato de sodio y romero se ha convertido en tendencia entre quienes buscan cubrir las canas sin químicos. El bicarbonato actúa como limpiador natural y ayuda a abrir la cutícula del cabello, mientras que el romero aporta color y brillo, especialmente en melenas oscuras.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte casero y libre de químicos que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

¿Por qué algunas personas tienen canas a los 20 años y cómo revertirlo?

Cómo prepararlo:

  • Mezcla una cucharada de bicarbonato con una infusión concentrada de romero.
  • Aplica sobre el cabello limpio y húmedo.
  • Deja actuar entre 15 y 20 minutos.
  • Enjuaga con agua tibia y repite el proceso una vez por semana.

Ventajas frente a los tintes

Este método no daña la fibra capilar, evita el uso de químicos y puede mejorar la salud del cuero cabelludo. Además, el romero estimula la circulación y favorece el crecimiento del cabello.

Te puede interesar

Adiós canas: el truco casero para oscurecer el pelo de manera natural sin teñirse

Te puede interesar

Adiós canas: el truco casero para oscurecer el pelo de manera natural sin teñirse

Otros consejos para prevenir canas

  • Mantén una dieta rica en vitamina B y minerales.
  • Reduce el estrés con ejercicio y descanso adecuado.
  • Evita el exceso de calor en el cabello, como planchas y secadores.