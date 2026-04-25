La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta sábado, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Te resguardas en tu mundo interno y procuras restarle importancia a lo que otros digan o piensen, porque no te apetece discutir ni justificar tus acciones o decisiones. Prefieres aplazar para más adelante cualquier asunto delicado. Hoy, Tauro disfruta de una racha dulce en el amor: pequeños gestos y palabras sinceras acercan corazones. Compatibilidad destacada con Cáncer, ideal para crear confianza y calidez. Tauro, hoy tu suerte en el trabajo mejora al refugiarte en tu mundo interno y restar importancia a lo que otros digan; evita discusiones y aplaza asuntos delicados para que la prudencia te acerque a buenas oportunidades. Tauro cuida su salud priorizando rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso suficiente y ejercicios suaves como caminar o yoga; evita excesos, hidrátate bien y busca la naturaleza para reducir el estrés. Elige tres tareas simples hoy. Comunica límites sin justificarte. Agenda los temas delicados para otra fecha. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.