Este sábado, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. El mes anterior no fue de los mejores, pero calma: hoy empiezas a levantar cabeza. Recuperarás las ganas de disfrutar de la vida y de sus pequeños placeres. Te reencontrarás con tus amigos y retomarás planes. Suelta la coraza y ábrete al mundo. Te espera un día nuevo. Leo irradia magnetismo en el amor hoy; conversaciones sinceras acercan corazones y propician invitaciones inesperadas. Compatibilidad destacada del día: Sagitario, con quien la chispa fluye con naturalidad. Leo, tras un mes difícil, hoy la suerte laboral te sonríe: recuperas motivación, vuelven pequeños logros, se reactivan planes y, si te abres, llegarán oportunidades nuevas. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando el tabaco y el exceso de alcohol, manejando el estrés y acudiendo a chequeos médicos. Disfruta un pequeño placer hoy. Llama a un amigo y retoma un plan. Ábrete al mundo sin coraza. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.