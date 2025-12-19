En el mercado mexicano Kia comercializa SUVs híbridas como Sportage Híbrida y Niro HEV.

Si bien al día de hoy Kia no ensambla vehículos híbridos en su planta de Pesquería, Nuevo León, ya un proveedor en su cadena de suministro está acelerando la producción de motores ad-hoc para ese tipo de autos.

De acuerdo con la prensa coreana, Hyunda Wai iniciará en enero de 2026 la producción a gran escala de motores para vehículos híbridos en su planta de Monterrey. Toda la producción de estos motores serán para la planta de Kia en la misma zona metropolitana, donde, dicen las fuentes, se ensamblará un modelo híbrido de la línea de sedanes K4.

Con esto se complementará la oferta de K4 tanto de combustión interna como híbrida para los mercados de América del Norte y Europa.

Arriba el norte

Y, hablando de Nuevo León, la entidad repitió como uno de los tres estados que lideran el ranking nacional del Índice de Desarrollo Industrial (IDI) 2025, elaborado por FINSA.

Además de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila completan la triada norteña como los polos industriales más fuertes del país. A estos estados le siguen Baja California y en quinto lugar el Estado de México.

FINSA, una desarrolladora de propiedades industriales, refiere que Nuevo León alcanzó 17.9 millones de metros cuadrados de espacio industrial, lo que lo ubica como el estado con la mayor base instalada del país.

Otro rubro en que destaca Nuevo Léon es en su entorno económico por las condiciones para el desarrollo de la actividad industrial a través de indicadores como el peso en el PIB, la Inversión Extranjera Directa, las exportaciones y el empleo.

El IDI califica cinco rubros: infraestructura, entorno económico, medio ambiente, talento e innovación, con un total de 30 indicadores.

Nuevo León se coronó en el primer lugar en el IDI con 82.71 puntos, en tanto que el promedio nacional fue de 26.22.

Al final de la tabla quedó Guerrero, con 8.12 puntos.

La bola de cristal de Banorte

Analistas de Grupo Financiero Banorte se pusieron a futurear y calculan que al cierre de 2026 la tasa de referencia del Banco de México cerrará en 6.50%.

Banorte le ha ‘atinado’ en las diferentes bajadas de la tasa, por lo que el pronóstico se antoja adecuado, si bien está a un año de distancia y la diferencia es de sólo 50 puntos base respecto de la del cierre de 2025 (7.00%).