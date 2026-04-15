Kia presenta su nuevo SUV eléctrico, el Kia EV5, un modelo que apuesta por un diseño más moderno, mayor espacio interior y un salto tecnológico pensado para la vida cotidiana. Con una autonomía de hasta 530 kilómetros, este vehículo se posiciona como una alternativa sólida dentro del segmento de los SUV eléctricos familiares. El nuevo EV5, disponible en España desde 39.490 euros, combina dimensiones generosas con una propuesta centrada en la versatilidad y el confort. La marca refuerza su estrategia de electrificación con un modelo que prioriza la eficiencia, el aprovechamiento del espacio y una experiencia de conducción adaptada tanto a los desplazamientos urbanos como a viajes de larga distancia. El Kia EV5 está equipado con un sistema de propulsión totalmente eléctrico con tracción delantera (FWD) y una batería de 81,4 kWh. Esta configuración permite alcanzar una autonomía de hasta 530 km con una sola carga, lo que lo convierte en una opción competitiva para el uso familiar. Además, incorpora carga rápida de hasta 150 kW, capaz de recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos. Su plataforma eléctrica E-GMP mejora la estabilidad gracias a un centro de gravedad bajo, mientras que el sistema de regeneración inteligente optimiza la eficiencia energética en distintas acciones de conducción. Con esta propuesta, Kia refuerza su presencia en el mercado eléctrico con un SUV que combina diseño, tecnología y autonomía, pensado especialmente para las necesidades de la movilidad actual.