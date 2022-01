Variante Ómicron: un país de Europa impone la vacunación obligatoria y habrá multas de hasta u$s 4000

Aún no se aprobó, pero el gobierno austríaco da por seguro que el Parlamento aprobará este jueves la obligatoriedad de aplicación de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 18 años, desde el próximo 1 de febrero.

Será así el primer país de la Unión Europea (UE) en legalizar esta obligatoriedad para la mayor parte de la población, ya que Italia lo hizo desde el 1 de enero pero sólo para mayores de 50 años.

Cuáles son los datos clave de este proyecto:

Austria elevará la edad de vacunacion obligatoria contra el Covid-19 de 14 a 18 años

habrá excepciones para quienes tengan problemas de salud y para embarazadas

quienes ya se hayan infectado y curado del coronavirus, tendrán un plazo ampliado de 6 meses para su vacunación completa

una vez aprobada, se instalarán controles en las calles para constatar si las personas están vacunadas, con referencia al Registro Nacional de Vacunación

no habrá penas de prisión pero a partir del 15 de marzo sí habrá multas que van de los 600 a los 3600 euros (685 a 4100 dólares).

en la primera fase, desde el 1 de febrero y hasta el 15 de marzo, la norma no prevé sanciones para los no vacunados

una posible tercera fase incluye, si fuera necesaria, la designación de citas obligatorias para la vacunación.



El plan lo presentó ayer el canciller austríaco, Karl Nehammer, -quien la semana pasada dio positivo de Covid- junto a la ministra para la UE, Karoline Edtstadler; y el ministro de Sanidad, Wolfgang Mueckstein.

Nehammer espera contar con los votos de la coalición de gobierno -Partido Popular y Los Verdes- y también con el Partido Socialdemócrata de Austria (SPO) y del partido liberal Neos.

El partido de ultraderecha Partido de la Libertad de Austria (FPO) sigue en su postura antivacunas.

"No se trata de una lucha entre vacunados y no vacunados", sino del "bien común", de "preservar la libertad", explicó Nehammer y al referirse a que él mismo se contagió, contó que gracias a la vacunación "siempre tuve la confianza de que no tendría que ingresar en un hospital".

Austria es uno de los países de la UE con una tasa más baja de vacunación. El sábado unas 27.000 personas se manifestaron en Viena contra la vacunación en un acto respaldado por el FPO en el que se pudieron ver saludos nazis. Hubo varias detenciones por realizar el saludo nazi y por no llevar barbijo.

ITALIA EMPEZÓ ANTES, PERO PARA MAYORES DE 50

Italia ya había introducido la obligatoriedad de vacunarse pero para mayores de 50 años, desde que comenzó este 2022, junto con una cuarentena de facto para los no vacunados.

Por eso Amnistía Internacional (AI) salió hoy a protestar, aludiendo a la discriminación de los no vacunados. La organización manifestó que se opone a las estrictas medidas en Italia para frenar al Covid-19 y aseguró que los no vacunados también deben tener el derecho a participar de la vida laboral y social.